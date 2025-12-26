Si se creían que yo no venía se han podido dar tremenda alegría...

Como todo en este país está “peaches and cream”, pues este año Santa se botó. Hemos visto muchos shows, muchas producciones nuevas y algunos casos de gente sin talento que se quieren colar. Para todos hay regalos.

Comenzamos con Johnny Lozada con una nueva moto para que no llegue tarde a su programa, que ahora que tendrá una hora adicional. Súbete a mi moto…

Maripily no puede faltar. A ella le toca una tacita de café nueva, para que modele por las mañanas desde su balcón al lado de la playa. Ah y con la nueva harina de café que lanzará a principios del 2026. El café no sé si se llamará huracán o reina; ahora podrá seguir engordando su cuenta de banco. Nena, vas para “Top Chef VIP” de Telemundo, lo sé todo. Juípiti.

Para Alexandra Fuentes una batidora, para que arranque de lleno con su merengue.

A Shanira Blanco ya le llegó la nueva casa; ahora necesita mucho trabajo para pagarla, jaja. Loto uno, loto dos…

Al empresario Eric Duars, el máximo vaquero, Santa le regala un establo para los caballos de los Vaqueros de Bayamón. Y dicen que este año vuelven… a ganar. Se asegura que hay algunos que parecen modelos y no baloncelistas... y las pupilas gozando. Sopla.

Erika Ender, Luis Fonsi y Daddy Yankee escribirán un nuevo éxito titulado “Rapidito” para que los millones sigan llegando y no los pierdan en una jaula llena de víboras. Ah, por supuesto, Zuleyka será la modelo.

A Katiria Soto le tenemos semillas de cuanta cosa legal hay para que siembre con su marido en la finca de Utuado, que dicen que es un “state of the art”. Hay que darse la vueltita por allá.

Rauw Alejandro recibirá contrato con una firma de ropa de hombre donde podamos ver de verdad lo divino que se ve. Uno de los mejores en su género y ahora… modelo.

Santa consiguió que volvieran. Tremendo regalo. Me dicen que una telerreportera volvió con su ex, un conocido excamarógrafo y ahora empresario. Se asegura que solo toma jugo de Pomarrosa. ¿Verdad Mari Carmen?

Deddie Romero tendrá una extensión de la marquesina de su casa para acomodar los cinco vehículos. O podría montar un dealer... Yes.

Una mujer ancla de Wapa necesita un té de dulzura: en pantalla es una cosa y en su entorno profesional otra. La vicepresidenta de Noticias, Niria Ruiz, le tendrá que regalar miel de abeja para endulzar y que no sea tan egoísta con sus compañeros. Ah Y todo el mundo sabe lo de tu novio... no lo escondas. Nena, qué pena.

Al Canal 6 que le traigan una serie tipo “Divas” con dos o tres de las chicas más divinas de Puerto Rico que estén o no viviendo en la Isla. Dice Santa que eso está a la vuelta de la esquina, solo faltan… los chavos. Yes.

A Nashali Enchautegi que le llegue el regreso a la tele en un programa dedicado a la mujer. Eso viene…

Y a Telemundo, Santa le conseguirá participantes para sus “realitys” que arrastren tanto como Maripily, si no será un boquete.

Jailene Cintrón, como regalo, recibirá la animación de un programa llamado “Mujer pa ti” en el que ayude a víctimas de diversos delitos y, sobre todo, maltrato. Nena, ¿para cuál canal vas?

A Jowell, una farmacia llena de equanil para bregar con Randy... no es fácil.

A Ednita Nazario un colchón inflable para que cuando se tire al piso en sus shows no se raspe, ni se dé en la cabeza. Ah y plantas eléctricas para sus shows y no se quede a oscuras en su pueblo natal. Safety first.

Regalo In memoriam. Nombrar uno de los estudios de Noti Uno como Alex Delgado (q.e.p.d.). Se lo merece por los años de dedicación, fidelidad y ardua labor en Uno Radio Group. Hello, gracias.