Dayanara no ganó la corona de Miss Universe tan solo por obra y gracia del Espíritu Santo, como dijo Osmel Souza. Ganó por Dios, los ángeles que siempre ha tenido y un juardo dividido.

Parece que Osmel perdió la noción de la realidad cuando hizo expresiones respecto a cómo ganó Dayanara el 21 de mayo de 1993 en el Auditorio Nacional de México.

Con 18 años, Dayanara, una jibarita de Toa Alta, llegó a la peluquería de Magaly Febles de la mano de sus dos patrocinadores Víctor y Javier, unos chicos de Toa Alta que vieron su potencial para el certamen. Cuando llegó al salón de Magaly yo estaba allí. Magaly, viendo su potencial, me dijo: “esta es la próxima Miss Universo”.

Y yo debí callarme, pero dije “mira mija, no le hagas caso; eso ella se lo dice a todas las chicas”.

Magaly vio su potencial, la trabajó desde cero y ganó. Gente como la periodista Yolanda Rosaly y el empresario Mike Shames fueron reclutados para que la ayudaran en diversos aspectos para que Dayanara ganara Miss Puerto Rico y luego Miss Universo. Esa es la verdad.

Pero vamonos al Auditorio Nacional de México.

Durante el certamen, Dayanara no se metió con nadie, al contrario, se veía tímida. Muchos veían a Miss Venezuela, Milka Yelisava Chulina Urbanich, como la ganadora. Sin embargo, y eso lo sabe Osmel, la criticaban. Hasta en Venezuela la llamaban “la mujer biónica” por las supuestas cirugías que se había hecho. ¿O a alguien se le olvidó?

Ah... y que me digan que es mentira.

Las noticias cambian y Dayanara, que lo sabe Osmel, era de las más frescas y humildes que se veían. Por eso llegó a las cinco. Sin embargo, ¿qué pasó? Vamos a los detalles que algunos han olvidado:

Un conocidísimo actor ya fallecido que era jurado fue quien cabildeó entre los otros jurados a favor de Venezuela. Y esto de cabildear se hace siempre, no es nada nuevo. Cuando ganó la venezolana Maritza Sayalero en Australia, el cabildeo fue de Julio Iglesias, pero ese año ella era la mejor.

Volviendo a México: Uno o dos jurados favorecía a Colombia, Paula Andrea Betancourt, que quedó primera finalista. De hecho, Paula era imponente y más alta que Dayanara y eso se notaba en la final.

El cabildeo del actor mexicano no resultó. Los votos se dividieron entre Colombia y Venezuela, y ganó Dayanara... divide y vencerás.

Si esto fue lo que quiso decir Osmel sobre por qué ganó Dayanara, pues ya usted lo sabe. Esta es la verdad.

Pero aquí no acaba la cosa. Tan seguros estaban de que ganaría Venezuela y el peso de ese jurado era tan fuerte que tenían cuadrado un viaje en el yate del actor por la bahía de Acapulco al día siguiente del certamen. Me imagino que Osmel estaba invitado. Ujum.

Así que esta es la verdad. Milka llegó a Venezuela y la contrataron como animadora de televisión. Varios años después se casó con un abogado y tuvieron dos niñas.

En su caso, Paula Andrea Betancourt como que desapareció del mundo del espectáculo. La catalogan de empresaria, pero nada de animación de televisión o algo así.

Mi amigo Osmel ahora debe tener más claro por qué la jibarita de Toa Alta ganó. Hello, gracias.

De visita Madison

Y hablando de reinas, me dicen que Madison Anderson Berríos ha visitado varios lugares y empresas en Puerto Rico buscando apoyo para su próxima boda. O sea, conseguir rebajas o intercambios. Eso no está mal, lo hace medio mundo. Pero después que se fue de Puerto Rico y todo era Pepe y México... no entiendo.

O Pepe no tiene dinero o como hacen muchas chicas, la boda es intercambiable. O... está buscando que la pongan en algo de Miss Universo 2026. Pero eso está difícil.

Dicen algunos que la palabra agradecimiento se fue de su vocabulario cuando dejó atrás a muchos que la ayudaron y la apoyaron incondicionalmente para que ganara Miss Puerto Rico y “La casa de los famosos”. Lo que ha dicho, superdivino de la actual Miss Puerto Rico, Zashely Alicea. No es raro, pues Diana Montero las trajo a ambas al certamen. Todo en familia.

Esta es la otra verdad. Gústele a algunos o no.