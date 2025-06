Anoche fue la entrega de los premios Tu Música Urbano a los artistas de ese género y de música tropical que se han distinguido en el pasado año o que están más pegados en todos lados.

En uno de los seminarios presentados como parte de las actividades vimos el panel de Alex Sensation, Carlos Bermúdez, Vicente Saavedra y Erick Duars hablando sobre la forma en que se debe llevar la carrera de los artistas y cómo se desarrolla desde cero hasta convertirlo en una gran estrella.

De hecho, Vicente comentó que al principio le fue difícil convencer a su equipo -que crearon todo un paquete con presentación, música, redes sociales, etc.-, pero que su confianza y algo que le decía del potencial del artista lo hicieron. No dijo nombre, pero creo que se refería a Ozuna. Vicente comentó que al principio todo fue contra viennto y marea con su equipo de trabajo, pues no todo el mundo veía el potencial del artista, “y mira donde ha llegado”.

Carlos Bermúdez habló que en el caso de Maripily es un fenómeno: ella no canta, no baila, pero el desarrollo de su carrera desde que entró a “La casa de los famosos” fue distinta. De hecho, ayer se suponía que llegaría para animar la alfombra azul de los premios, pero durante el día hablé con ella y me dijo que tenía varias cosas en Miami y no será hasta la próxima semana que regrese a Puerto Rico. También me dijo que está feliz con el triunfo de Caramelo en la última edición del “reality show”.

Volviendo a los seminarios, los integrantes del panel concluyeron que el artista que piense que solo usando las redes sociales puede pegar está equivocado. Según ellos, se debe incluir prensa escrita, radio y televisión, lo que da un artista 360, o sea, un artista completo. Cojan oreja de los que saben. El que sabe, sabe y el que no que aprenda.

En la actividad estaba Shalimar Rivera, quien animaría la alfombra junto a Caramelo, ganador de “La casa de los famosos All Star”. Como diría Pili, Caramelo llegó a Puerto Rico sin ropa interior y fue el equipo de ella quien le proveyó hasta los calzoncillos.

O sea, que no ha usado los $200 mil ni para ropa interior. ¡Wepa!

De hecho, como habíamos dicho, Shalimar también participará en “Objetivo fama”, pero no cantando. Será animadora de un segmento y está calentando motores para lo que viene en las próximas semanas.

La productora Soraya Sánchez me confirmó que luego que Jimena Gállego concluyó su participación como animadora de “La casa de los famosos” estará animando “Objetivo fama” junto a Gil Marie. Así que la seguiremos viendo en nuestra pantalla. Ya veremos cómo le va a Jimena con el público boricua en vivo todas las semanas. Hello, gracias.

Música urbana

Tal y como he estado diciendo, los cantantes urbanos se han dado cuenta de que tienen que mezclar ritmos y salir del mismo sonsonete que han mantenido durante años. De hecho, a Karol G le ha ido muy bien con su merengue urbano “Si antes te hubiera conocido”, y a otros como J Balvin los cambios en su música han sido favorables.

¡Ah! Y ni se diga lo que ha hecho Prince Royce, que ha pegado en el techo con lo nuevo, pues se busca temas bailables para el verano. Ahora vemos menos de lo mismo y los músicos que tienen el oído en tierra se dan cuenta que las cosas siguen cambiando.

Eso fue lo que pasó con Alexis y Fido y su tema “Carita triste”, que es una fusión bailable que, de hecho, para las llamadas galas de verano en España no tiene precio.

Pegada Ambar

“Llegó el verano” es una canción muy pegajosa en la voz de Ambar que suena en las discotecas de Islas Canarias y en Madrid, donde su música ha sido constante por sus temas bailables. Llegó el verano y el tema salió estratégicamente hace apenas dos semanas y ya está en todas las plataformas.

¡Éxito a Ambar! Te lo mereces.