Maripily se muda para México. Sí, el amor le dio bien duro. ¡Orale, manita!

Se trata de un ejecutivo de Televisa que ya estuvo en Puerto Rico. La reina de las portadas, el huracán boricua... ya tomó la decisión y estará alquilando su apartamento en Miami para irse a la capital azteca.

Entiendo que será un gran paso en su carrera artística y la nena linda de los “ratings” de Telemundo encontrará las puertas abiertas, pues cada cual sabe lo que da y a ella, desde que ganó en México, su vida cambió. Así mismo.

Así que la perderemos momentáneamente. Su familia ya lo conoció.

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Aunque le han ofrecido nuevos programas, hasta ahora no ha decidido nada. Pero está pendiente la posibilidad de ir al de cocina que anima Carmen Villalobos y mira que Pili cocina muy bien. Pero yo, personalmente, no la veo en ese “reality”.

Lo que sí es que estará en “Revelación Moda” en TeleOnce, este sábado. El programa creado por San Juan Moda y su presidente, Carlos Bermúdez, da la oportunidad a nuevos talentos para presentar sus modas, ganar popularidad como diseñadores y dinero. Muy bien. Ya la veremos en todo su esplendor.

Sin corona…

A la verdad que si siguen presionando alguien en el certamen de Miss Universe Puerto Rico perderá su oportunidad para la corona. Me dicen que en la intriga hay más curvas que la carretera de Caguas a Cayey.

De hecho, a esta chica la tengo entre las tres para la final. Pero, parece que están un poco preocupados en su “booth camp”. ¡Wepa!

No entiendo pues cuando dijeron listos para la carrera, la chica ya tenía varias millas por delante. Ujum...

Pero, eso no da derecho a que tu gente tire fango contra otra de las candidatas. Así que ya saben, dejen de estar haciendo “traqueteos”.

¿Otra vez la rivalidad?

Por lo que veo, Junno Faria ya está preparando otro show para Iris Chacón. Sí, así mismo.

Me comentó que la cantidad de gente que se quedó sin poder entrar a su última presentación en el Centro de Bellas de Caguas le han dado la idea de otro show. O sea, producirá un programa nuevo para Iris. ¡Ah! Y me dijo que la gente no quería que ella terminara el show, sino que siguiera cantando sus éxitos. Según Junno, fueron casi tres horas de show. ¡Wao! Hay que tener riñones.

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Mientras, por otro lado se dice que Charytín Goyco podría venir a la Isla con el show que presentó en República Dominicana. Charytín tuvo muy buenas críticas, así que no dude que aquella llamada rivalidad que ya no existe vuelva a la palestra pública. Siii.

Me dicen que el productor, muy conocido él, ya estuvo con su gente en República Dominicana y casi, casi la han convencido. ¿Viene o no viene? Solo su peinador lo sabe. Yes.

Por ahora, algunos comenzarán a levantar sus voces con tal de que efectivamente venga. Lo que sería interesante es algo así como un mano a mano entre ellas, pero lo dudo. Ujum.