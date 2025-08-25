La demanda del exmanejador de Ozuna, Vicente Saavedra, contra Ricardo Casanova es la tercera acción legal en menos de mes y medio que le radican al esposo de la modelo y animadora de Telemundo, Aleyda Ortiz, en el Tribunal de Miami.

La primera la radicó el Lcdo. Justine Rundle, hijo del fiscal de Miami, y Katherine Fernández Rundle (además su abuelo fue el primer cubano en ser nombrado juez en Estados Unidos). Justine es presidente de Eco Planet en Miami. En la demanda se indica que Casanova, supuestamente, utilizó dinero que Justine le dio para inversiones y no ha visto resultados, ni le informa nada al respecto. Le dio casi $700,000 a Casanova para invertir en proyectos de viviendas, pero no se ha concretado y ha perdido dinero al no poder usar los mismos en otros negocios. Esta demanda radicada en junio pide una compensación de $3 millones, aunque podría subir a $6 millones. Se le acusa de malos manejos de inversiones, desvío de fondos, utiliz ación de dinero sin autorización y vender un terreno por $4.8 millones y no pagar a sus socios o devolver el dinero que le dieron. Casanova lo niega todo.

PUBLICIDAD

Curiosamente, la promoción del negocio de Casanova dice “Multiplico y dirijo la riqueza familiar para transformarla en máquina de millones de dólares”. Wao.

El actor venezolano Alejandro Chaban, conocido en Puerto Rico por las telenovelas y su sistema de rebajar, le radicó otra demanda a Casanova hace varias semanas. Chaban pide $5 millones y lo acusa de enriquecimiento ilícito, fraude en pagos y transferencias no autorizadas, cobrar pagos en exceso de $1.6 millones y ocultamiento fraudulento. Según la demanda, ellos trabajaron juntos entre el 2017 y 2024 en Yes you Can, la empresa de Chaban para bajar de peso. El actor venezolano pide $4.3 millones de indemnización para sus empresas radicadas en Miami.

En la tercera demanda radicada por Saavedra, dice que conoció a Ricardo Casanova a través de Aleyda y que trabajó en su empresa desde abril de 2023 a julio de 2025. Alega que Casanova utiliza el acceso de Aleyda para llegar a gente importante en los medios, especialmente gente del mundo del espectáculo por su posición en Telemundo.

En la demanda, Vicente lo acusa de incumplimiento del deber fiduciario, enriquecimiento ilícito, gasto en compras no autorizadas con tarjetas y malos manejos de las finanzas y cuentas de la empresa sin autorización. Vicente alega que el demandado compraba artículos y facturaba más de lo debido, consiguiendo dinero adicional para él. Vicente pide el pago de los gastos y la devolución del dinero gastado sin autorización, lo que podría suponer varios millones de dólares, ya que hay una remodelación de la casa de Vicente en Miami, la cual no se ha terminado y Casanova cobró el dinero. O sea, creo que confió mucho en él.

PUBLICIDAD

Por su parte, Casanova contestó demandando a Vicente porque alega que éste le debe dinero, ya que las tarjetas de crédito utilizadas por Saavedra estaban a nombre de Casanova, y no le ha pagado esos gastos y que le debe sueldos no pagados. Pero esa demanda no solicita cantidad específica.

Todas las demandas fueron radicadas en el Tribunal de Miami. Ya veremos quién tiene la razón en esta danza de los millones.

Otro que dio el salto

Y otro que cogió la pértiga y brinca a Wapa TV es el reportero Isaac Rosado. El chico le agradeció a medio mundo en TeleOnce por su ayuda y eso estuvo muy bien... hay que dejar las puertas abiertas. Pero lo que no dijo es que luego de varias horas de haber renunciado andaba por WAPA, donde me dicen los que saben que será el hombre ancla de Noticentro los fines de semana. No lo dijo él, lo confirmamos nosotros.

Junto a Isaac se han ido más de siete telerreporteros del Canal 11. No sabemos qué pasa, pero me dicen que en Wapa les dan cien o doscientos dólares más y con eso es suficiente para brincar.

También me dicen que si utilizan a alguno de los reporteros de Wapa para ancla les saldría más caro, pues tendrían que pagarles mucho más.

Pero es una buena opción para las noticias del 4.

Entre los siete que han abandonado Las Noticias de TeleOnce está Ricardo Curras, que lo trajeron con bombos y platillos. Después que desapareció, no empecé a que tiene credibilidad, habla muy bien y no es payasito como otros. Nada, nada, que ya veremos si en Wapa siguen usando a TeleOnce como escuela de adiestramiento de sus reporteros. Así cualquiera. Hello, gracias.