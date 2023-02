Sigue... sigue la caldera caliente para Clarissa Molina. La ganadora de Nuestra Belleza Latina es una chica divina; la conozco desde antes de ganar y es muy buena persona y trabajadora, hasta donde sé. ¡Ah!, pero el haberse enamorado e inclusive anunciar su boda con el productor Vicente Saavedra le ha dado dolores de cabeza y problemas que ella no se merece. Después, la posposición de la boda tampoco le ayudó.

Pero la quieren linchar por lo que se llama asociación, y está bien malet. Si creen que no está sufriendo por todo lo que han dicho de ella por ser novia de Vicente, pues sí… está sufriendo.

PUBLICIDAD

¡Ah!, pero más sufre la madre de Kevin Fret, que espera justicia para su hijo, y no es para menos.

Puerto Rico quiere conocer la verdad, pero aunque parezca raro, aquí se han conjugado ciertas situaciones por las cuales, de momento, se ve de una manera, y a los dos o tres días es de otra.

Vicente Saveedra, a través de su abogado Harry Padilla, dijo que había recibido la citación para ir a testificar nuevamente, pero esta cita fue firmada por la fiscal a la cual él le sometió una querella en el Tribunal Supremo; o sea, la licenciada Betzaida Quiñones. Se suponía que a la vista que fue citado Vicente ella no estuviera por esa querella, pero ella sí estaría. O sea, me dicen que por ello el productor, aconsejado por sus abogados, no fue y se excusó por escrito.

Esta es la fiscal que ha dicho que alguien en Justicia no quiere que se sepa la verdad, y ha dado declaraciones muy fuertes.

Pero otro de los abogados de Vicente, el Lcdo. Edgar Sánchez, ha dicho que él comparecerá con todas las garantías de la ley y no tiene problemas en testificar, como cuando estuvo cuatro horas en el cuartel general.

Habrá que esperar a que se decida lo de la que querella para que ambos puedan estar en la misma sala. Mientras, no sabemos qué pasó esa noche donde murió Kevin Fret.

En Miss Universe batalló menos

Si Madison Anderson estuviera en Miss Universe contra 80 chicas, no hubiese trabajado tanto y ni tenido que estar en batalla todo el tiempo. Esta semana, en La casa de los famosos, se botaron diciéndole gringa y que no es boricua. O sea, todavía tiene que luchar para su identidad.

PUBLICIDAD

¡Ah!, pero Jennifer López es boricua… Ujum.

Pero desde la ganadora de la segunda edición de este reality, hasta la hija de Julio César Chávez y otros amigos, la han apoyado. La primera pidiendo un voto a favor de ella, luego la hija de Chávez consiguió un helicóptero desde donde le lanzaron comida y unos chicos en una guagua de sonido le pusieron la canción Preciosa.

Así que si hay alguien que no tiene miedo a lo que venga es la ex Miss Universe Puerto Rico, pues creo que ha recibido más apoyo del que ella misma esperaba. Eso para cuando uno va a lo que vinimos… a ganar. ¡Ah! y usa camisetas alusivas a Puerto Rico, pa’ que tú lo sepas. Madison siempre ha sido una guerrera y muy disciplinada.

Aylin Mujica, que no es monedita de oro, ha apoyado a Madison a pesar que sabe que es un hueso duro de roer. Ya veremos, pues creo que esta semana se queda también.