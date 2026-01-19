Esta semana se estrena la película “Perla”, estelarizada por Carlos Ponce y Zuleyka Rivera, sobre la vida de dos cantantes de distintos géneros musicales que el destino y el amor une. Una de las actrices que participa en el filme es Nashalí Enchautegui, quien hace el papel de una reportera.

“El personaje es algo así como Susana Jiménez, la argentina. De no estar en la película en sus comienzos a tener una participación especial... es algo increíble lo que me pasó. Yo había audicionado para el papel de ‘Perla’, pero me dijeron que no había sido escogida”, reveló.

“Luego me llaman y me dicen ‘tenemos un papel para ti’. Ya habían grabado la película, pero faltaba una especie de eslabón que hilvanara la historia. Así surge esta reportera de los años 80 que se ‘rapea’ a los entrevistados. Así que de no estar en nada en la película a estelarizar un papel brutal... Tuve que cambiar mi imagen, la ropa, el pelo, el maquillaje, inclusive en la forma de entrevistar. No es como ahora. Es como una entrevista de Susana o ‘Noche de Gala’, dejándonos llevar a esa época. La película se estrena esta semana y tendrán la oportunidad de ver mi nuevo ‘look’ para la misma”, añadió Nashalí.

Pero la película “Perla” no es lo último que ha hecho, ya que grabó en República Dominicana la película “Ella, la cual se estrenaría este año.

“Es una película producida por Ocean Lilly, quien ha ganado premios por documentales y otras producciones. Fue maravilloso, pues hago de una mujer de 80 años que no se parece en nada a mí. Si ves la película encontrarás el trabajo que se hizo tanto de maquillaje, como ambientación, todo muy bien cuidado. Nunca me habían dado una oportunidad de no parecerme en nada, el cambio es total. La película incluye situaciones densas e impactantes”, adelantó.

Igualmente, acaba de grabar la campaña de turismo del Municipio de Aguadilla, lugar donde nació: “Estoy muy contenta de hacer algo por mi pueblo, quedó muy bonita. Aguadilla está hermosa. La campaña es sobre Aguadilla desde la perspectiva de una aguadillana”.

Nashalí, que ha estado trabajando fuera de la Isla, asegura que hay otro filme que ya grabó, pero todavía no ha culminado su proceso de producción, así como una miniserie que podríamos ver este año. O sea, que le han estado sacando el jugo en películas y miniseries, y aunque no lo dijo sé que la habían llamado para un “reality show”, pero por falta de tiempo y de sus intereses particulares lo declinó.

Mientras, esta semana la veremos como reportera en “Perla”. Auspiciemos el cine puertoriqueño.

¿Vendrá Bruno?

Hasta esta semana no se había visto nada sobre presentar a Bruno Mars en Puerto Rico. Él es divino y nos consta que le encanta la Isla. Está raro, pero claro, ahora con los gastos adicionales en los boletos para espectáculos no es fácil.

Umm... Pronto vendrán cambios en las personas que manejan la venta de boletos en Puerto Rico.

A ver.