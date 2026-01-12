Si hay alguien honesto en el mundo del espectáculo es Yuri. La cantante, a quien se le vinculó con Chayenne mientras grababa una telenovela en Puerto Rico, escribió en sus redes sociles que tenía interés en grabar una serie sobre su historia: desde la niña terrible manejada por su madre a chica rebelde y luego a entrar al cristianismo.

Según Yuri, la gente de Netflix no encontró interesante su historia y dijeron que no la producirían. Hello. Posiblemente quien leyó la sinopsis de la miniserie no conoce la trayectoria de Yuri, pues ellos mismos han producido series de artistas que ni fu ni fa.

Pero ella ha dicho que la serie sobre su vida va y que lo más importante es que ella está clara en lo que quiere presentar.

Puerto Rico tendrá que estar en algún capítulo, pues desde telenovelas hasta animar “Objetivo Fama” cuando estaba vetada por Televisa, todo eso ocurrió en la Isla del Encanto. Esto es cuestión de esperar y ver la historia de Yuri sin censura. Gracias y buenas noches.

Cambios en la TV

Los cambios en la televisión al final del año no son nuevos. Cuando concluyen los contratos es la hora de aprovechar y los canales no tienen que pagar penalidad alguna por no renovar el mismo.

Muchos se preguntan por qué cambian a los animadores o salen de ellos y dejan menos talentos dando la cara. Uno de los factores es cuando alguien del elenco quiere sobresalir llevándose de frente al animador principal y eso lo vemos con varias “viboritas” de nuestra televisión. No aceptan que no son las primeras y por lo que veo los nuevos ejecutivos de nuestros canales están muy atentos a eso. No pueden intentar opacar al talento más importante.

Se dice que en Telemundo había un lío con una animadora, pues no acepta su papel. Siempre ha sido así y en un canal que trabajo le decían la hiedra. Ummm...

Contra las drogas

El actor Can Yaman, quien interpretó el personaje de “Zandokan” que lo catapultó internacionalmente, es uno de los actores más versátiles de la televisión turca. Desde hace varios años ha estado trabajando en Italia y más reciente en España.

Hace varias semanas fue el invitado de lujo en el programa “El Hormiguero” en España; su entrevista fue en español y la fanaticada lo adoró. Luego lo vimos en videos en Dubai despidiendo el año.

La pasada semana fue arrestado por las autoridades antinarcóticos de Turquía y mencionan que un perro de los seis que participaron en la redada lo marcó detectando droga. El actor estaba junto a un grupo de celebridades de telenovelas que incluían a Selen Gorguzel y al productor Muzuffer Yildrim, quien tiene a su haber más de 13 películas y telenovelas. De hecho, el club VIP donde estaban es propiedad del productor.

Hace varios meses hay una controversia con respeto a una producción estelarizada por Can Yaman en la que Disney alega tener los derechos y la productora Ay Yapin también. Se supone que esta situación la decidan los tribunales, pero este arresto no le ayuda en nada al actor, así que veremos si retrasan el lanzamiento mundial de “El turco” ante esta situación.

¡Ah! En Turquía hacen pruebas de sangre, orina y pelo para estar Seguro de que están limpios. Ya veremos qué sucede, pero en caso de dar positivo iría a juicio. Veremos si su carrera se paraliza o qué sucede, pues allá son bien estrictos con el uso de drogas. Yaman estudió leyes antes de ser actor.