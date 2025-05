Ahora me tocó a mí. Si han leído una supuesta columna de Primera Hora donde aparece el logo del periódico, mi foto y nombre hablando de una situación en la radioemisora Z-93, sepa que ni escribí esa columna, ni Primera Hora la publicó y los datos que presenta no los sé, ni tengo nada que ver.

En la misma se habla mal del locutor Marcos Rodríguez “El Cacique”, con quien nunca he tenido ni un solo problema, y también de Néstor Galán, el “Búho Loco”, a quien conozco desde hace años. Quien escribió el artículo es su fan o por lo menos lo pone por las nubes, esa costura se ve.

La persona que escribió en mi nombre sabe cosas de allí que a menos que tú estés en la olla no conoces. Por eso me permito sugerir que Bianca Alarcon, una de las dueñas de la empresa, y todo su séquito se dé a la tarea de ver quién quiere dañar la imagen de la emisora y que sepan todos que YO no tengo nada que ver con ese escrito.

Cuando salí de SBS hace años me fui de buenas con todo el mundo, incluyendo a Bianca.

Así que quien escribió podría ser un caballo de troya en la empresa y si no saben de qué hablo, pues oriéntense. A Búho y a Cacique mis respetos por su trabajo y también piensen quién los quiere tanto. He dicho.

Seguimos bailando

Bueno, como el nuevo “reality” de baile de Wapa TV (“¡Claro que baila!“) está comenzando hay algunas chicas y chicos que se ve que están un poco pesaditos y poder ser más ágiles es un poco cuesta arriba. Pero cuando se vayan soltando un poco podrán lucir mejor.

Veronique Abreu Tañón, el orgullo de Patillas, tiene que demostrar que es algo más que una reportera y dejar a Rubén Sánchez al lado. Cuando necesite votos o apoyo, quienes no lo toleran no votarán por ella, aunque los que lo quieren la apoyarán. Así que veremos a Veronique con ropa bien distinta a la que se presenta en radio y televisión. Ah, y en eso también descansa el “reality” ponerlas tipo carnaval y a hacer cosas que antes ni se imaginaban. Pa’lante Veronik. ¡Wepa!

Qué desengaño

Decepción total con los que están en la final de “La casa de los famosos All Stars” (Telemundo). Lo que dijo Maripily la pasada semana pasó y sacaron a gente que tuvo el favor del público siempre. Es como si a los que Maripily apoyó los descataran. No entiendo, pero allá ellos. Los de la productora Endemol deben investigar si es cierto que hay algún tipo de relación entre un concursante que habló mal de Puerto Rico y personal de producción, pues a eso en mi pueblo le llaman traqueteo. Ya veremos si gana. Así cualquiera.

De moda y más

Bueno, vámonos con “Velvet”. Definitivamente estamos ante una de las producciones más esperadas en su versión de Estados Unidos. La contratación del español Jon González, a quien vimos en las series de Netflix “Las chicas del cable”, “El internado” y “Gran Hotel”, entre otras, es uno de los mejores aciertos de la telenovela. Actúa natural y eso lo necesitan algunos actores latinos que todavía hasta cambian el tono de su voz para proyectar que son más “macharranes”. Jon es un gran actor.

Danilo Carrera es el villano, pero será difícil encasillar en ese papel luego de haber hecho tantos papeles de nene bueno, enamorado y divino. Creo que le costará meterse en el personaje de malo, malo.

Que en paz descansen

El pasado jueves, al salir del velatorio de doña Olga Esterás, la madre de Joseph Fonseca, me encontré con Oscarito Serrano y su esposa Milagros, quienes me dijeron que doña Doris Matos, madre de él, estaba grave. La familia Serrano anunció ayer su fallecimiento.

Al igual que Olga, Doris era la fan número uno de sus hijos y cuando vino el rompimiento entre Banchy y Oscarito ella sufrió muchísimo. Fue entonces que Oscarito montó su orquesta y Banchy reclutó a Daniel, luego a Alfred y más tarde sacó a Raúl Armando. Luego, entre Banchy y Oscarito las aguas llegaron a su nivel. Ambos -e incluyendo a Daniel- fueron muy buenos hijos y eso es lo que a ellos les queda en sus corazones.

Que en paz descansen Olga y Doris.