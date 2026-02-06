El robo de la mochila de Zion con, supuestamente, más de 2.4 millones de euros en el Aeropuerto de Barajas en Madrid le ayudó en su promoción, ya que al salir en los rotativos de España se convirtió en la comidilla del día de los programas del corazón, pues fue de gran impacto la cantidad de dinero que alegó que tenía.

Dijo que llevaba tres relojes de los bien caros, cuya marca fue muy mencionada en una investigación de un alcalde. Cataño time! Yes. Zion, alegadamente, se puso a mirar para otro lado y los pillos que son versados en el aeropuerto cogieron la mochila como Pedro por su casa hasta que las cámaras y los policías intervinieron. Hello, gracias.

Menos mal que no fue en Puerto Rico, porque aquí nadie vio nada, nadie escribió nada y, finalmente, nadie fumó ni bebió nada. Wepa.

Los pillos no son españoles. Así que le caerá todo el peso de la ley. Yes.

Allí estaban los abogados de Puerto Rico que supuestamente demostraron que todo está bien con él; que no había bebido, que no había velado al guardia y que las chicas divinas que estaban cerca eran solo... bueno, chicas divinas. ¡Caraota time! Suave, ¿ah?

Los abogados son divinos... siempre debes tenar uno cerca de ti... Ujum.

Más merengue

Mientras las Ketchup arrasaron en todo el mundo con su “Aserejé”, ahora son las chicas de Nueva Línea, de Islas Canarias, las que siguen sus pasos, pero esta vez con merengues, desde “El beso”, un tema que pegó Grupo Mania en la voz de Oscarito, hasta “Una noche de copas, una noche loca”, éxito de María Conchita Alonso.

No tengo duda que buscarán otra canción de Grupo Manía o de Joseph Fonseca, que son los que están cantando. Honestamente no entiendo, pero están pegadas.

Homenaje a Olga

La Camara de Representantes reconocerá a Olga Tañón en su Hemiciclo este próximo lunes. Así que después de un comercial espectacular que grabó para la Compañía deTurismo de Puerto Rico, el pueblo tendrá la oportunidad de celebrar su trayectoria.

Ahora que reside en la Isla eso es importante, pues anuncia el lugar donde vive.