Hace tres semanas estuve con Aniel Rosario, el hijo más conocido del recién fallecido cantante Papo Rosario. Me comentó que su papa seguía enfermo y que su ilusión era poder compartir con él en la nueva casa que acaba de comprar. Aniel estaba ajorado arreglando la casa para poder celebrar la vida de su padre en Navidad.

Aniel es muy trabajador y su media naranja lo ayuda muchísimo.

Durante los pasados años hemos compartido bastante y sé todo lo que hacía por ayudar a su padre y darle calidad de vida. Fue un gran hijo.

Desde que se le diagnosticó el cáncer, Papo no fue el mismo; en El Gran Combo normalmente era más tranquilo que Charlie Aponte, pero le encantaba compartir con su familia y sé que Aniel hizo realidad su sueño.

PUBLICIDAD

No podrá celebrar con su familia en la nueva casa, pero desde el cielo los protegerá sabiendo lo mucho que su familia lo quería y sobre todo el amor de sus hijos hacia él.

Que en paz descanse Papo. A Aniel y su esposa Fabiola, mi más sentido pésame. Se nos fue otro de los grandes, el cielo está celebrando.

El daño de la política

Definitivamente, el Festival de Eurovision Junior se convirtió en un grupo político. Este fin de semana, los países participantes votaron políticamente, al igual que cuando ganó el grupo de Ucrania. La política domina la música. Qué pena. Este año ganó Francia con la niña Lou Deleuze, de once años. Interpretó la canción “Ce monde”. El cabildeo de Francia fue increíble.

Mientras, siguen más países anunciando que no estarán en Eurovision 2026. Como siempre, la política lo daña todo.

Catapultó a Jennifer

La persona que decidió que Jennifer López personificara la vida de Selena falleció. Abraham Quintanilla, padre de la reina del Tex-Mex, fue quien finalmente tuvo la decisión de que fuera Jennifer y no una mexicana, quien protagonizara la vida de su hija. Fue criticado muchísimo en Texas y México por su decisión, pero lo que parecía difícil y un boicot a la película sirvió para que el mundo viera el talento de Jennifer y la película fue un superéxito.

Lo que menos imaginaba Jennifer fue que cantando tex-mex pegaría y su popularidad creció mundialmente. Abraham Quintanilla no era fácil, pero su decisión de seguir el legado de su hija y sabiamente buscar canciones que ella hubiese grabado la mantuvo en la popularidad después de fallecer. Ahora estará con su hija, que tanta gloria le dio a la música y, por qué no decirlo, millones a su familia después de muerta.

PUBLICIDAD

Lo nuevo de los canales

Las presentaciones de la nueva programación de los canales de televisión 2, 4 y 11 a las agencias de publicidad no han tenido el impacto que algunos ejecutivos televisivos esperaban. Comentarios como más de lo mismo y ya sabemos qué pasará han sido la respuesta a las fiestas donde lo menos que hace uno es ver la presentación.

¿Qué hay nuevo? Básicamente los mismos “realitys”, los mismos periodistas y alargar programas de noticias y rellenar espacios.

Así que nada nuevo. ¡Ah! Pero me dicen que en enero viene un bombazo con una boricua que ha triunfado en Estados Unidos, ya veremos si llega pues alegan que cobra mucho. Ujum.