El actor Pedro Telemaco ya comenzó a celebrar lo que es su nuevo proyecto, titulado “Soy un mujeron”. Este es un espectáculo televisivo en el cual participan varias actrices y personalidades de Puerto Rico y Miami.

El lanzamiento oficial será el 13 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Pedro me comentó que la interacción con algunas de las invitadas y él fue genial. Aseguró que le encantó el proyecto en general, pues la cooperación de las “mujeronas” fue increíble, según dijo.

El programa se hace bajo la firma de Telemaco TV, así que ya veremos qué nos trae después de estar fuera de nuestra pantallas por algún tiempo.

PUBLICIDAD

Nada, nada, que por lo que sé, una de las mujeronas será Gisel Blondet, quien precisamente salió de la televisión debido a situaciones de salud, pero entiendo que está mejor.

¡Ya nos enteramos de todo!

Contra María Celeste

Y hablando de Miami, un grupo de personas tiene una campaña en las redes sociales contra la periodista María Celeste Arrarás.

Ésta hizo unos comentarios que algunos han catalogado como beneficiosos al régimen de Cuba y protestan porque dijo cosas positivas. Obviamente, muchos en el exilio cubano todavía están dolidos por haber tenido que salir de su patria y el gobierno no ha sido “hermanita de la caridad”.

La mayoría de las personas que protestan son precisamente cubanos residentes en Miami. Conociendo a María Celeste, no creo que le vaya a dar foro para nada. Pero de cualquier manera dañan su imagen y los que no escucharon lo que ella dijo, y se manifiestan con eso de “creo que dijo”, no la dejan bien parada.

Ella es una tremenda profesional y tiene muchos seguidores. Claro, no es la primera vez que le caen arriba en redes. Ya cuando entrevistó a Yolanda Zaldívar, la asesina confesa de Selena Quintanilla, cogió batazos hasta de la familia de la cantante. Ya usted sabe, la gente no es monedita de oro y menos si se atreve a opinar. Esa es la verdad.

Hace la paz no la guerra

A otra que la traen de arrastre es a Jennifer Barreto, la concursante de San Sebastián en Miss Universe Puerto Rico 2026. Todo tiene que ver con que trabaja en una dependencia del Departamento de Guerra de los Estados Unidos. ¿Y?

PUBLICIDAD

Ella explicó muy bien su trabajo y es de ayudar a personas desde ese departamento. Pero señores, usted tiene derecho a trabajar en lo que quiera. Eso no debe ser un impedimento para alcanzar sus sueños de ser Miss Universe Puerto Rico y conseguir la corona. Umm... pero ya sabemos que siempre aparecen los que favorecen a otras candidatas y se forma el dime y direte. No puedo con ellos.

De hecho, la chica se expresa muy bien. ¡Ah! Pero de eso a ganar Miss Universe Puerto Rico y luego repetir la hazaña de Denise Quiñones como que está cuesta arriba. Ya veremos, pero de que es muy buena candidata ni lo dude. Como el refrán “hasta la duda ofende”.

Fonsi regresa como jurado

La promoción de Luis Fonsi en España está al palo.

El cantante regresa a “La Voz Kids” y los anuncios indicando que será jurado más parecen como si fuera a presentarse en un espectáculo. Nada, nada, que esa conexión de él con el público español es muy buena y la gente lo quiere y lo respetan.

Hello, gracias.