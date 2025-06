Mientras en la Cadena Telemundo buscan a una chica que represente a la comunidad latina en el certamen de Miss Universo 2025 con el “reality show” de la “discordia”, el afamado publicista de Miami, Maykel Pérez, enfila los cañones para buscar una chica que represente a Cuba. La ganadora sustituirá a Marianela Ancheta, quien el año pasado hizo historia al convertirse en la primera Miss Cuba en el Miss Universo en 57 años. Juípiti.

Desde que Marianela pisó la pasarela demostró su elegancia, su determinación y luego vimos lo bien que habló, demostrando su inteligencia. Fue muy buena candidata, así que habrá que ver quién le sigue. El certamen para seleccionar a Miss Cuba será el 8 de julio en el Milander Center for Arts en Hialeah. De hecho, me comentó Maykel que Hialeah celebra su fundación, por lo que la reina también será coronada como la reina de los 100 años. O sea, que participará en actividades conmemorando la celebración y, en otras palabras, le sacarán el jugo. Yes.

Dicen que hay muy buenas candidatas y una de las que más suena es la hija de Lilli Estefan, la famosa animadora de “El gordo y la flaca”. Como siempre, ya algunos han comentado que la balanza está para su lado, pero será el jurado a fin de cuentas quien decidirá. Ya veremos. La chica es actualmente modelo de Victoria Secret. Hello, gracias.

Este año el Miss Universo será en Tailandia. ¡Ah! Y volviendo al “reality”, lo dije: Andrea Mesa como nueva “coach”. Hello, gracias.

...y que cumplas muchos más

El cumpleaños del publicista y vicepresidente de Operaciones de los Vaqueros de Bayamón, Waldo Díaz, parecía una fiesta de los canales de televisión.

Allí estuvieron Johnny Lozada y su esposa Sandy, Shanira Blanco con Augusto -que estaba hasta bailando después de su famoso trasplante-, la coreógrafa Juliana Ortiz, Deddie Romero y Richard, Veronique Abreu Tañón sin Rubén Sánchez, Luis Rodríguez Díaz, el recién estrenado presidente de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública; los periodistas Nadeska Karina González, Cristina Fernández, David Benítez, Eric Duars, apoderado de los Vaqueros; Karla Monroig, Carlos Bermúdez, el grupeche de publicidad de Adamari López en Miami y varios relacionistas de artistas, así como la familia completa del cumpleañero.

Que cumpla muchos más. Fueron 4 y 3 sumando siete. Ujum.

Bueno, allí converse con Veronique sobre la posibilidad de volver a bailar en el programa “Claro que baila”, de Wapa, y me dijo que no tenía nada en concreto, pero que si hay que regresar lo haría. Ella le da tanta publicidad en radio al “reality” que por eso nada más yo la traería de regreso y que le enseñen a bailar más.

Lo que todavía no entiendo es cómo es posible que la coreógrafa Juliana Ortiz, quien originalmente había sido llamada por Wapa para montar el programa y posiblemente dejarla como jurado, no la hayan seleccionado. Pero ellos se la pierden. Juliana nos ha representado muchas veces fuera de Puerto Rico y ha sido figura importante en el Pabellón de Puerto Rico en España en la feria de Turismo más importante a nivel mundial. Allí pone a bailar hasta los que tienen dos pies izquierdos y sus presentaciones son de las más concurridas. Pero más adelante vive gente. Malet, malet.

A cantar

La mexicana Danna Paola fue seleccionada junto al colombiano Kapo como asesores del jurado de “La Voz Kids” en España. El jurado lo componen David Bisbal, Manuel Turizo, Edurne y Lola Indigo. El programa se transmite todos los sábados y conoceremos las nuevas estrellas del ámbito musical, como cuando surgió el mismo David Bisbal pero en esta ocasión con niños.