Excelente la selección de Tito El Bambino por los organizadores de los Premios Tu Música Urbano Mix para reconocer su trayectoria en la próxima edición de la entrega del galardón. Si alguien ha tenido una carrera exitosa, libre de polvo y paja, ése es Tito.

Desde que comenzó en 1995 y arrancó con Los Bambinos junto a Héctor, el público los hizo sus preferidos. De hecho, Tito tiene unos genes envidiables: se mantiene joven y divino no empecé a los viajes y espectáculos que hace alrededor del mundo. Siempre he dicho que tiene miles de seguidores en el mundo. Precisamente, para recibir su premio llegará el miércoles 3 de junio, lo recoge el 4 y el 5 se monta en otro avión para seguir su gira, la cual lo llevará a más de 15 presentaciones.

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En diciembre de 2004, Héctor y Tito tenían un contrato para presentarse en el Encendido de la Navidad en Guaynabo. Esa tarde, Ida Nevárez, la hermana de Tito, me confirmó que Héctor no estaría en el show y Javier Gómez “Cholongo”, que manejaba a Héctor, aseguró que éste no cantaría en Guaynabo. Ujum...

¿Usted se imagina? Después de toda la promoción, que te dejen en la mano un show. ¡Wao! Pero Tito no se amilanó: llamó a Víctor Manuelle y esa noche, el compañero de tarima de Tito fue el Sonero de la Juventud. Ya se había regado en la comarca que Héctor y Tito se habían separado, así que aquello se llenó de quienes querían ver la realidad. ¡El morbo siempre vende! Ujum.

Esa noche conocí a un gran ser humano, a una persona responsable de sus actos y a un gran profesional. Esa noche, Tito me conquistó y me dijo tú eres mi madrina. O sea, Víctor y yo lo bautizamos.

Como Tito no está metido en líos de faldas y mucho menos en otras lides que lamentablemente han caracterizado a muchos del género, no hay muchos titulares que dañen su imagen. Se cuida muy bien. Pero definitivamente Tito cantando urbano, salsa y hasta canciones de Navidad, como quiera que usted lo ponga, él arranca. Por eso tiene más de 25 colaboraciones con artistas como Marc Anthony, Daddy Yankee, India, Don Omar, Jenni Riveray y Maluma, entre muchos otros.

¿Usted se cree que algunos de estos artistas hubieran grabado con él si no lo respetaran como artista o se sintieran incómodos? ¡No, qué va!

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El próximo 4 de junio, en el Coca Cola Music Hall no tan solo se premiará a Tito El Bambino, sino a Alexis y Fido, otros que llevan años juntos y que nunca pasan de moda.

Muy buena selección por el comité que recomendó a los premiados.

La gala se presentará por Telemundo, aunque no va a ser lo mismo estar allí. Yes.

¡Ah! Y con la participación de Carlos Vives ni se diga. Hello, este es casi otro hijo de esta patria, donde no tan solo grabó una telenovela cuando aquí se hacían los culebrones, sino que grabó junto a Ricky Martin alabando esta patria y eso no lo hace todo el mundo. Gracias y buenas noches. Yes.

No a las drogas

Siguen las redadas en Turquía, donde han hecho hasta una lista de los actores y actrices que según las autoridades han dado positivo al uso de sustancia controladas. Varios de los que estaban siendo considerados para las nuevas producciones que comienzan en verano los han puesto en remojo y podrían perder sus papeles en las mismas.

Una de las más afectadas es Hande Ercel, pero ella apeló su caso y pidió que le hicieran la prueba de drogas. Una pena que le dañen el récord si no es cierto, pues unos lo creerán y otros no, pero el daño ya está hecho.

Lista para la batalla

Me encontré con la actriz y animadora Nashalí Enchautegui, que después de estar varios días en el hospital ya está al pie del cañón. Me alegro por ella y su familia, Carlos y la divina y bella Antonella. Me dijo que pronto vendrán noticias. O sea, coming soon. Yes.