La feria internacional de turismo (FITUR) que se celebra en Madrid, España, le ha dado un gran protagonismo a nuestros artistas y aunque hay más de 100 exhibidores de todo el mundo, los boricuas están sonando más que nunca.

Jowell, del dúo de Jowell y Randy, estuvo el primer día en la exhibición de San Juan, ciudad capital, y habló sobre la importancia de este tipo de evento y llevar su música a otros lugares.

“Nosotros viajamos por todo el mundo. Y no somos Randy y yo nada más, con nosotros viajan más de 27 personas entre sonidistas, luminotecnico, músicos y personal de producción. En nuestro caso es darle trabajo a esos trabajadores del arte que de otra forma no podrían compartir sus conocimientos para hacer nuestra presentación en distintos países”, dijo Jowell, quien no se ha concentrado solo en sus shows; su inquietud de compartir su conocimiento de la música sigue creciendo.

“Ha sido muy positivo el poder ayudar a jóvenes a crear y hacer realidad sus sueños con la escuela que tenemos en la Plaza del Mercado. Nunca pensé que haría algo así, pero tú sabes que desde niño era medio inquieto”.

Se refiere a que casi siempre estaba con su padre, el periodista Avelino Muñoz Stevenson (que en paz descanse), inclusive en la redacción del periódico donde trabajamos juntos, donde conocí al niño Jowell. Ese amor por la música se veía desde pequeño. Tarareaba cosas que nadie entendía y mira ahora como llenan los lugares donde se presentan.

Jowell no es del maleanteo y eso lo hace distinto. Me dijo que aunque el enseñar a nuevos jóvenes a grabar y todo lo relativo a la música es nuevo, esa faceta le da una gran satisfacción. Al igual que su padre, él es harina de otro costal y por fin hizo realidad la escuela después de presentarle la idea al alcalde de la capital, Miguel Romero.

Pero Jowell no es el único artista dando cara por acá. Prince Royce y Romeo Santos también están en Madrid para hacer promoción de su disco, y Yandel dará una presentación privada.

Y hablando de artistas urbanos, tal como habíamos adelantado hace varias semanas, Don Omar será la figura más importante del Festival de Tenerife y este miércoles se concretó un acuerdo entre la gobernadora Jenniffer González y las autoridades de Tenerife para un apoyo mutuo de promoción y turismo musical.

Aparte de Don, en el festival se presentarán Elvis Crespo, Rauw Alejandro, Chayanne y Olga Tañón. O sea, el “line up” es prácticamente boricua. Según pude investigar, fue Joseph Fonseca quien puso en comunicación a las autoridades de Tenerife con Willianett Robles Cancel, directora de la Compañía de Turismo, para que más boricuas participaran en la cuarta edición del festival.

Así que la música de Puerto Rico retumbará en Canarias.

Mientras, podemos decir que la presentación de Puerto Rico ha sido la mejor de los pasados tres años, a los que hemos asistido y la apuesta por el turismo creo que dará muchos frutos.

Se espera que hoy viernes se anuncien nuevas iniciativas con la campaña y varios artistas.

¡Muy bien!