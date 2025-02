Si querían guerra, creo que la tendrán. Me refiero a “La casa de los famosos VIP”. Cada vez que alguien de algunos mal llamados “VIP” le tira a Maripily o a Puerto Rico es el actor Alfredo Adame quien sale a defendernos.

Definitivamente el tiempo que pasó en Puerto Rico le ayudó a conocernos mejor y a poder sacar la cara por el país, como las cosas que ha dicho Paolo Quevedo.

Que no me haga hablar, pues cuando vino a la Isla invitado por Maripily para participar en una obra de teatro se le pagaron todos los gastos, restaurantes de lujo, transportación terrestre, hotel de primera, gym y un buen sueldo. Así que ahora que escuchamos que otro de los concursantes al que solo conoce su familia y algunos amigos diga que a Maripily aquí no la conocen… pues como la canción: Los que dicen boberías… “ese no es de aquí”.

Pero lo peor es que Paolo, que sabe la verdad, no la diga. Tú no tienes que participar en un “reality” hablando mentiras de otros pues a largo plazo la gente sabe.

Y Telemundo le tiene miedo a Puerto Rico. “La casa de los famosos” le tiene miedo. Han ganado las boricuas que han participado y sobre todo los puertorriqueños votan por sus artistas y por los que hablan bien de Puerto Rico. Así que habrá que ver que pasa con Alfredo Adame y con Niurka Marcos, que son de los que mejor han hablado de nuestro país.

Pero definitivamente hace falta emoción, drama y, sobre todo, alguien que le cante las verdades a Lupillo que ya comenzó con su prepotencia. Me encantaría saber cuántos discos vendió entre noviembre y diciembre del pasado año. Hello, gracias.

El party del verano

Llegan los Premios Tu Música Urbano y la Urban Tropical Tu Música, del 2 al 5 de junio. El 5 de junio será la gran premiación.

Las prenominaciones ya abrieron y el público puede entrar a la página para incluir a sus favoritos. Con la celebración del quinto aniversario habrá muchas sorpresas.

Ah y ya los premios están confirmados para presentarlos en la plataforma de “streaming” Roku, mientras que en México y Sudamérica se podrán ver por Telemundo Internacional y en Puerto Rico obviamente por el canal 2 de Telemundo.

La nominaciones para las distintas categorías estarán abiertas hasta el 30 de marzo hasta las doce de la noche. Pueden entrar a #Tumusica. Las categorías son Top Artista Urbano, femenino y masculino, dúo o grupo, Artista nuevo femenino y masculino, Top Rising Star femenino y masculino urbano, Top artista indy, Top artista urbano, Top artista tropical urbano, Top artista espiritual y Top artista reguetón urbano.

Otras categorías serán Canción del Año Urbana, Remix, Top canción dúo o grupo urbano, Tropical urbano, Top canción Dembow, Trap, Afrobeat urbano, Regional urbano y Top canción cristiana. Igualmente se seleccionarán a los artistas del año masculino y femenino, productor musical del año, álbum del año, masculino y femenino, compositor del año, Concierto del año, El comeback más duro y Crossover del año.

Habrá un comité que seleccionará los finalistas de las diversas categorías, pero obviamente mientras más nominaciones y la gente vote, mejor.

Las actividades, que duran una semana, tendrán como sede Vivo Beach Club en Isla Verde y se hará una gran fiesta playera tipo Ibiza para celebrar lo que le dará un cambio más tropical, playero y veraniego a los premios.

Vamos a audicionar

Tal y como dijimos, regresa “Objetivo fama” y las audiciones serán en mayo. Se comenta que un canal de Guaynabo será la sede. Ya veremos. Ah, se dice por los pasillos que la divina Yuri podría ser nuevamente la animadora del “reality”. Mi fuente es buena y ya verán, pues a los boricuas nos encanta votar y sobre todo opinar.