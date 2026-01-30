—No dará entrevistas, no dará declaraciones; sí fotos, pero ninguna pregunta.

—Oye, solo un saludo…

—No. Solo de lejos.

O sea, que al que nos invita a ir a todos lados en el País no lo pudimos entrevistar. Qué pena. Y me dijeron que en el Capitolio ayer no fue mejor.

Vamos a lo sustantivo.

Daddy, quítate de la cabeza el lío con tu exesposa… Sé que tu relacionista, Damarisse Martínez, te aconseja bien. Pero... olvídate de los que te dicen que tienes que tener bozal… Tú no eres así. Coge orientación con Besi Besi, tu yerna Andrea de Castro Font, que está en la familia. Ella sabe cómo trabajar con situaciones de crisis y siempre salió airosa.

PUBLICIDAD

Besi Besi es una niña que vivió todo el tiempo bajo el ojo público y cuando apretaron fuerte pudo salir adelante por sus fueros. Fue el mejor apoyo que tuvo su padre Jorge de Catro Font para seguir adelante y ella se comportó como la nieta de Maru Font, la gran dama de Hacienda. Distancia y categoría.

Así que coge consejos de Besi Besi y crea tu propia historia.

Además, cuántos años tendrán que vivir para gastar $100 millones. Dios te cuide y si te convierten en robot, por lo menos que seas el mismo chico que conocí en la Gabriela Mistral. Sorry… Ese es el que siempre prefiero. Sorry. Todo tiempo pasado fue mejor.

Doble A por el 6

El Canal 6 está celebrando que los juegos de la Liga de Béisbol Superior Doble AA serán transmitidos por dicho canal los viernes, sábados y domingos. Muy bien.

La cantidad de público que sigue pelota doble A en la Isla se cuenta por miles. Ahora podrán ver los juegos desde la comodidad de su hogar, especialmente los pueblos de la montaña. Súper.

Pero lo nuevo del canal no solo son los juegos. Ahora habrá escenografías nuevas en varios de los programas. Nada, nada, que la competencia es buena y aprovechando los cambios y el mes del amor nada más divino que tener cosas nuevas.

Uno de los aciertos del Canal 6 es el programa de la mañana “Un buen día”, donde el Canal 6 supera en algunos mercados en Estados Unidos. Es increíble y en ocasiones le ha pasado en audiencia a los canales comerciales de la Isla. Hello, gracias.

PUBLICIDAD

Una diva…

Los líos por el Festival de Eurovisión 2026 continúan y hasta los problemas de los rehenes de Israel han salido en la discusión pública del festival musical. Ujum. Gracias a Dios que el último cadáver fue entregado y por lo menos esa presión pública bajó.

Sin embargo, sigo diciendo que los premios del año pasado se lo robaron a Melody, con “Esa diva”. La canción que... ganó ni fu ni fa.

Flechados

Bueno el noviazgo de la cantante Ana Mena y el actor Oscar Cassas va viento en popa. La semana pasada estrenaron la película “Ídolos”, que tuvo una acogida muy buena. Del tiro, en la película se enamoraron mientras rodaban en Italia.

Según ellos, su romance surgió porque las chicas de vestuario le dijeron a Ana que él estaba loco con ella, que cantaba sus canciones y veía sus videos. Luego fueron a comer en un restaurante frente a la Fontana de Trevi y llegó cupido. Hacen una pareja muy bonita y ella cada día canta mejor. Veremos cuánto duran.