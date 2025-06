Los que conocemos a Zuleyka desde que fue Miss Puerto Rico y coronada en el Muelle Panamericano sabemos que no es monedita de oro, pero sí un gran ser humano. Esta semana en el “reality” de Telemundo para seleccionar la reina latina para Miss Universe la vimos como es: defendiendo lo que cree, sin dejarse pisotear y sobre todo defendiendo lo que ella siente y dando cara en situaciones que ella no controla.

El diseñador David Salomon, quien supuestamente ha vestido a medio mundo, quería fama en televisión. Pero dondequiera que se presentó el programa ese día, quedo mal. Quizás no sabe los millones de seguidores que vieron a Zuleyka en el video de “Despacito” junto a Daddy Yankee y a Luis Fonsi. Quizás no sabe que fue una de las Miss Universe que más viajó y más dinero le dejó a la organización. Es una pena que alguien que se dedica a hacer ropa para la mujer haya casi desnudado con sus palabras a Zuleyka al decirle a sus pupilas en la competencia que no le hicieran caso a sus recomendaciones y siguieran las reglas. Amiguito, ¿para qué estaba allí? ¿Para aguantar tus groserías?

PUBLICIDAD

En las redes sociales muchos han escrito que no verán el programa y en México le han llamado sangrón. Mientras el público puertorriqueño se acuerde de la falta de respeto a Zuleyka, quien solo quería ayudar a las chicas utilizando su experiencia, pues la gente no volverá a ver el programa. Con Andrea Meza el programa tratará de coger vuelo, pero ella es media sosa. Aunque le escriban lo que debe decir no le llega a los talones a Zuleyka. La boricua tiene mas espontaneidad, sabor, alegría y picardía que Andrea. Ciertamente quien perdió fue Telemundo. Hello, Gracias.

Con las despechadas

Sigue alejándose del reguetón la cantante Karol G. Hasta ahora ha tenido tremenda aceptación cantando merengue y ella aprovecha los coros para que la gente cante con ella en los espectáculos.

Pero la realidad de la colombiana con su nuevo álbum “Tropicoqueta”, que sale a la venta hoy, es que sabemos lo que puede incluir: música para bailar, cantar y, por supuesto, el potencial para llenar estadios como lo ha hecho recientemente.

Así que con nuevas canciones como “Papacito”, “Dile Luna”, “Cuando me muera te olvido” y “Ese hombre es malo”, entre otras, pondrá al Club de las Despechadas a cantar en cuanto karaoke hay. De hecho, será en Buenos Aires, en el Club de las Despechadas, donde concurren damas a interpretar canciones que ponen a los hombres por el piso, donde esta noche estrenen el nuevo disco, pero sin Karol G. ¡Juípiti!