La elección de Zashely Alicea, Miss Dorado, como la nueva representante de Puerto Rico para el certamen de Miss Universo a celebrarse en Tailandia ha creado una ola de comentarios ya que curiosamente ésta fue apadrinada por Diana Montero, a quien algunos identifican como consultora de certámenes de belleza de Miami.

En los chismes de pasillo dicen que que ella tiene vara alta en Wapa para que sus candidatas sean vistas positivamente y es ella quien les consigue muchas cosas para que ellas vistan, calcen y se pongan divinas. Y eso no lo paga Wapa.

Dicen que apadrinó a Gabriela Berríos y a Madison Anderson Berríos, quien precisamente la invitó a “La casa de los famosos” en México para que estuviera con ella como una persona importante. De hecho, a Diana se le preguntó públicamente en televisión sobre la relación de Madison con su entonces novio Conn Davis y comentó que no quería hablar de eso. Pero finalmente reconoció que quizás él tenía celos. Lo que sí aparenta es que ella ya sabía que había algo entre Madison y Pepe Gámez. Pero ella, chitón.

O sea, que aquí medio mundo busca las razones por la cuales su candidata ganó o perdió y ahora el factor de Diana Montero parece ser importante, pues las trae de Miami casi listas para “matar” en la pasarela mientras otras sudan la gota gorda. Mientras Wapa tenga el certamen, creo que Diana será un factor interesante. Apúntalo. Hello, gracias.

Digo, ¿si o no?

Telemundo reaccionó y no reaccionó a lo que escribimos el pasado lunes sobre Ricardo Casanova, esposo de Aleyda Ortiz, ex Nuestra Belleza Latina y animadora de la Cadena. Fue como un juego de palabras de que no dirían nada, pues él no es una figura pública y que eso era una situación personal. Ujum.

Pero no quiero ni pensar si sale mal en alguna de las tres demandas que sabemos que tiene qué dirá Telemundo. Ya veremos, solo es cuestión de esperar.

La misma historia

Angélica Rivera, la actriz que fuera primera dama mexicana, recreará parte de lo que vivió mientras estaba casada con el entonces presidente de México. Sucede que la telenovela que acaba de grabar es precisamente sobre una mujer que lucha y consigue lo que quiere y al final el marido tiene otra.

Eso pasó con su ex, Enrique Peña Nieto, quien según las informaciones se enamoró de una modelo y chao Angélica. Aunque en México se decía que él sabía que al concluir sus seis años se separaría de Angélica, a quien muchos llaman todavía “La Gaviota” por su trabajo en la telenovela “Destilando amor” junto a Eduardo Yáñez.

Pegada Gloria en España

La nueva producción de Gloria Estefan le ha dado un gran empuje no tan solo por el tema “La vecina”, que se escucha mucho en radio, sino por su participación en las fiestas de verano en Ibiza, donde llenó y el público celebró el gran despliegue de luces láser y el bandón que llevó, pues no escatimó en gastos para llevar un gran espectáculo.

Del tiro, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, la recibió en sus oficinas y anunciaron que se presentará gratis en Madrid en un evento para el pueblo la primera semana de octubre.

Gloria indicó que llevarán un show diferente enfatizando en la Hispanidad, que es lo que se celebrará esa semana. Nada, nada, que cuando uno es bueno y la gente lo quiere ver el público aparece y Gloria está como el buen vino. Una pena que no venga a shows en Puerto Rico.

De luto la música española

El integrante del afamado Dúo Dinámico, Manuel de la Calva, falleció en España. El cantante Julio Iglesias se mostró muy triste ante la Muerte del compositor y cantante, quien junto a Ramón Arcusa vendieron millones de discos.

En Puerto Rico, el Dúo Dinámico se presentó en varios hoteles cuando estaban superpegados con “Resistiré”, canción escrita por De la Calva y Carlos Toro. La misma fue utilizada en una de las películas de Pedro Almodóvar. El dúo también pegó “Esos ojitos negros” y “Perdóname”, entre otras.

Recientemente se grabó una nueva versión de “Resistiré” en la que cantan David Bustamante, Rozalen, Melendi y Manuel Carrasco, entre otros. Muy buena la nueva versión.