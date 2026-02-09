Como los italianos son muy dados al uso de pirotecnia y de crear figuras con láser, esperaba que la inauguración de los Juegos Olimpicos de Invierno Milán-Cortina, en el estadio San Ciro, tuvieran de todo. ¡Ah! Pero fue superior a lo esperado. Se botaron y el buen gusto estuvo desde el primer momento.

Al inaugurar los juegos en Milán, capital de la moda italiana, hicieron un reconocimiento al diseñador Giorgio Armani, fallecido en septiembre. Fue un gustazo de buen vestir de atletas, modelos espectaculares y un derroche de buen gusto. Con los colores rojo, blanco y verde, las modelos desfilaron creando una gran bandera italiana con ropa del diseñador.

PUBLICIDAD

Y Laura Pausini interpretó el himno de Italia. Al principio cuando anunciaron que ella sería la encargada de cantarlo algunos medios la criticaron, pero les cerró la boca a todos después del viernes en la noche. Su voz opacó las críticas. Laura también vistió de Giorgio Armani, de negro.

Los italianos compartieron con artistas de otros países la gran celebración. Mariah Carey cantó increíble vestida de Roberto Cavalli. La actriz sudafricana Charlize Theron, vestida de Versace, compartió un mensaje sobre la paz recordando al líder Nelson Mandela.

Hubo de todo: ballet, acróbatas, una gran orquesta sinfónica, patinadores y los cientos de artistas y atletas de diversas disciplinas que participaron en la ceremonia dejaron muy claro que dentro de cuatro años, esta ceremonia tendrán que hacerla en la luna para superarla. ¡Oh sí!

¡Ah! Y Andrea Bocelli salió de su reposo debido a problemas de salud. Su voz retumbó en el estadio, que tiene más de 100 años de construido, celebrando así el cierre de una apertura maravillosa e irrepetible. Italia sacó un 100.

Ahora en flamenco

El merengue “El beso”, éxito de Grupo Manía, ahora no tan solo tiene la versión en merengue de las cuatro chicas de Islas Canarias llamadas Nueva Línea, sino que el grupo de flamenco Raya Evolution le han hecho la versión bien española en flamenco. ¡Olé!

Ellos le han incluido frases que no estaban en la versión original. Así que “El beso” sigue dando candela donde se presentan estos grupos. Mientras, no creo que Grupo Manía tenga ofertas para los carnavales de Tenerife.

PUBLICIDAD

Chicos, los guisos por allá son buenos, pregúntenle a Joseph Fonseca.

Ya veremos si por lo menos reciben las regalías.

El asunto con los tributos

Bueno los llamados tributos a tal o cual artista están al palo. Lo que sucede es que un tributo puede costarle a un productor muchísimo menos que la versión original del artista.

Por ejemplo, si un artista cobra $20 mil, el tributo puede costar $5 mil, y cuando no hay mucho dinero para los shows, pues esto por lo menos es un costo razonable.

Pero el problema es que la gente va a ver los tributos esperando escuchar y ver a alguien que se parezca al artista que imita y no siempre es así.

Me dicen que están montando un show de tributo a Milly Quezada que estaría listo para verano. Ya veremos si en voz e imagen se parece, pues la gente se está cansando de esos llamados tributos que no son lo que se anuncia.

¡Hay que ver!