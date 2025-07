Querían una reina cubana y lo que han armado es un pleplé que para algunos no tiene ni pies ni cabeza. Y es que hay quienes comentan que hay nombres importantes y gente poderosa detrás de la selección. Muchas personas aseguran que Lina Luaces, la ganadora, se parece a Chanty Vargas, quien participó en “Nuestra belleza latina”.

La elección de la hija de Lili Estefan como la representante de Cuba al Miss Universo que se celebrará en Tailandia cayó como un balde de agua fría para muchas de las chicas, que desde el principio la veían como la ganadora sin haber pisado la pasarela.

PUBLICIDAD

Las quejas me recuerdan cuando Zoribel Fonalledas participó en Miss Universe Puerto Rico. La diferencia es que Zoribel tenía mucha experiencia en pasarela. Además, de su porte, la contestación de la pregunta final sobre las pinturas de Vicent Van Gogh no dio margen alguno a que la gente dijera que estaba arreglado. Y de eso puedo dar fe, pues inclusive desde que ganó produje varios programas para TeleOnce, hasta en Chipre, donde se celebró el certamen ese año. El que vengas de una familia conocida es bueno y también malo.

Hace más de tres semanas, cuando escribí sobre el certamen, dije que Lina era la favorita. Lo que se decía de ella es que tiene una pasarela impecable por ser modelo de Victoria’s Secret, que habla inglés a la perfección, que se proyecta bien y, por supuesto, que tiene detrás de ella una batería de personas que saben de mercadeo mucho más de lo que imaginamos.

Aunque se había dicho que Emilio y Gloria Estefan, y hasta Thalía, estarían en el certamen, no llegaron. Incluso, han sacado a relucir que Emilio fue presidente del jurado de Miss Universo celebrado en México el pasado año y que escribió la canción de apertura. ¿Y?

A Lina la critican por su español, pero eso mismo pasó con Madison Anderson y miren que lejos llegó. O sea, que el asunto de que la candidata deba estar preparada para poder hablar inglés con fluidez ahora lo ven mal. No puedo, no puedo.

Lina mide seis pies y es una de las chicas más altas. Y también criticaron a Margaret Gardiner de Miss South Africa en su año por medir seis pies, ganó Miss Universe y ahora es una de las voces internacionales más elocuentes contra el cáncer, del cual ha salido airosa en dos ocasiones.

PUBLICIDAD

Pero volviendo a Lina, lo más ridículo que escuché es que ella no había llegado en balsa a Miami. O sea, que hay que llegar en balsa o en yola para ser de un país. A remarrr!

Mia Donadio, una de las favoritas que habla cinco idiomas, apoyó la elección de Lina y pidió que se fijen más en lo que está pasando en Cuba y el documental sobre la isla, que estrena esta semana, en vez de los chismes. Ella fue la que mejor contestó la pregunta final. Hello, gracias.

Bueno, pero fueron los boricuas los que tuvieron a su cargo la producción del certamen. Amer Mercado fue el productor general y tiene basta experiencia. Produjo varios programas para Wapa TV de “Por la corona”. También Jennifer O’Neil, productora de muchos programas en la Isla y que ahora reside en Miami, tuvo a su cargo la parte de la producción.

Así que aparte de Maripily que fue Jurado, otros puertorriqueños aportaron su talento al certamen.

Me dicen que a los programas en Miami, que criticaron la elección de Lina, les dieron un tapabocas cuando Gloria Estefan escribió en sus redes los requisitos y la chica los cumplía con todos. Así que la “gobernadora” de Miami habló y los súbditos callaron.

Más de la casa

Si usted creía que no podría saber qué harán los participantes de “Objetivo fama” en la casa ubicada en un lugar no mencionado de Puerto Rico, pues sepa que habrá 14 cámaras que fueron instaladas este fin de semana y que estarán prendidas todo el tiempo. Entiendo que con excepción del baño, todas las áreas de la casa estarán expuestas. Esto es para evitar los llamados romances y situaciones que no son propiciadas por la producción. Umm...

Y por otro lado se comenta que Juan Vélez, ganador del reality en el 2007, podría ser uno de los jurados. Ya veremos.