La decisión de la Compañía de Turismo de Puerto Rico de no enviar el tercer pago a Miss Universo relacionados a la presentación en la Isla del certamen internacional el año próximo fue una decisión sensata y responsable ante la gran incertidumbre que hay con el concurso. Inclusive, con los líos de quiebras y acusaciones tan serias que existen sobre los dueños de la Organización de Miss Universe, algunos esperan que el certamen no desaparezca del panorama y que aparezca alguien que lo rescate.

En medio de estos asuntos tan serios, Fátima Bosh, la actual Miss Universo, volvió a demostrar actitudes de niñita malcriada y engreída. En medio de una entrevista con Telemundo Miami tomó la decisión de abandonar el estudio luego de una pregunta válida que le hicieran sobre Nawat Itsaragrisil (presidente de Miss Tailandia con quien tuvo un encontronazo durante el pasado certamen) o un comentario sobre Raúl Rocha Cantú. Al marcharse le hizo un desplante al canal, que le tenía una fiesta preparada. Telemundo es el canal oficial del certamen en Estados Unidos.

Todavía me sigo preguntando si no fue una pataleta la que le dio en Tailandia durante el incidente con Itsaragrisil, la cual la catapultó como una de las preferidas. Aquí, a tomate no huele.

Aunque mi amiga, la ex Miss Universe Alicia Machado la defiende, la venezolana pasó la salsa y el guayacán cuando fue Miss Universe, pero tuvo un estoicismo increíble a pesar de ser en la época más joven que Fatima.

Recuerde que Donald Trump se burló de su gordura, pero ella, aunque le dio la espalda al entonces presidente de Miss Universe, no se fue del ugar donde se encontraba. Al contrario, criticó que la llevaran a un gimnasio en la Quinta Avenida que era todo en cristales y se podía ver si ella hacía ejercicios o no, y la calle llena de periodistas. Eso sí que fue fuerte y Alicia no se amilano.

Pero Fátima ha tenido mucha presión, hasta ahora no ha demostrado su inteligencia emocional y hasta su regreso a México pasó sin pena ni gloria.

Tal parece que tendrá que irse a Tabasco, su tierra, para que la celebren, pues mientras más “perretas” haga peor estará ante los ojos del público. Hasta han dicho que ganó por ser novia del hijo del expresidente de México. Hello.

¡Ah! Y ella sería la que entregue la corona en Puerto Rico, sino es que se la quitan o renuncia, pues presión se ve que no aguanta. Ya veremos. ¡Bendito!

Una diva es valiente

Y si hay pleplé en Miss Universo, el del Festival de Eurovisión ha puesto a pelear a más de 30 países.

El fenómeno Melody explotó en la pasada edición del festival al no quedar ni tan siquiera entre las tres primeras y recibir casi el último puesto. Pero las cosas se pagan cuando no actúas bien.

Cinco países ya han dicho que no enviarán representantes al festival el año que viene. Han cogido la situación política y se quitan. Ni tan siquiera los ganadores de los festivales de San Remo o de Benidorm irán para representar a sus países.

Los líos por la no eliminación de Israel de la competencia ha hecho que tomen la situación a otro nivel. Eurovisión, que era el festival musical más importante de Europa, se ha vuelto un bombardeo de naciones peleando en contra de Israel y los judíos.

Cuando el año pasado los jurados votaron masivamente en contra de Melody, que entre 26 llegó 21 con su tema “Esa diva”, dijimos que eso traería cola y así ha sido. La votación fue totalmente política y perdió.

De hecho, Nemo, el ganador del Festival en el 2024 acaba de devolver su trofeo y dice que no hay espacio en su casa para el mismo. Molesto por los chanchullos.

Pero ante las injusticias contra Melody, el público español la apoyo y volvió a catapultarse con su canción y sigue cosechando triunfos y presentándose en lugares que de niña nunca había ido con sus “Baile del gorilla”.

El austriaco JJ fue el ganador este año y ya vemos que no pasa nada con él. Lo mal quitao no luce. Yes.