Janelee Chaparro, la primera Miss Grand International, estuvo en Puerto Rico para participar como jurado en la competencia de Nuestra Belleza Puerto Rico, donde se escogerían las chicas que nos van a representar en diversos certámenes de belleza, incluyendo el Miss Grand que ella ganó en 2013 y que este año se celebrará en Tailandia el 18 de octubre. Miguel Deliz y toda su organización se encargaron del certamen que da oportunidad a varias chicas para representarnos.

Rachel Gupta, Miss Grand International 2024 representando a India renunció en mayo alegando una situación de maltrato, soledad y presión para desempeñar su cargo, lo que dio paso a dimes y diretes con la organización internacional, que alega que la destituyó. El caso es que fue sustituida por Christine J. Opiaza, de Filipinas y primera finalista del certamen 2024.

Janelee asegura que la situación la tomó por sorpresa.

“Es una situación triste y lamentable. Tanto trabajo que da ganar para dejar la corona. Es triste de verdad. Lamento decir que no conozco su historia bien o lo que pasó. Mientras yo estuve en Tailandia en mi año de reinado tuve una buena relación con la organización. Viaje a más de siete países y participé en muchas actividades en Tailandia, incluyendo los desfiles de la princesa. En la organización siempre estuvieron pendientes de mí, tenían un apartamento para mí. Inclusive, cuando la situación política del golpe de Estado, ellos entendieron que era mejor enviarme a Puerto Rico para estar más segura y así fue. Luego regresé y volví a mis funciones. Me trataban como familia”, aseguró.

“Shanira Blanco, quien me había entrenado, siempre me dejó claro que esto es un trabajo más y que debía tomarlo como profesional con dedicación. Me explicó lo que ellos esperaban de mí y que no iba a vacacionar. Shanira decía ‘tú eres una reina y como tal te tienes que comportar y cuidarte’. Ellos tenían sus expectativas y entiendo que las cumplí. Pero no me quedaba en el apartamento cuando estaba libre. Conocí Bangkok, me iba en tren, que nunca había cogido uno, pero aprendí, o un Uber, servicio que estaba comenzando allá, o en taxi y hasta motorita taxi. Me llevaron a museos y lugares importantes. No tenía tiempo para sentirme sola. No tuve problemas de dinero, ni falta de pago. Andaba todo el tiempo con mi wi-fi portátil para estar comunicada siempre. Si la organización me necesitaba me encontraban fácil”.

Tú estuviste más tiempo allá, le recordamos.

“Sí, ellos me pidieron que me quedara y fue una experiencia adicional. Hice amistades, como Miss Supranacional, amigos de allá y hasta la chica que salió en ‘Boricuas en la luna’ de Primera Hora que vive allá (Heidi Porrata-Doria Morales)”, comentó.

Actualmente, Janelee vive en Miami y asegura que le está enseñando a modelar a su hija Isabella, de 5 años, y luego lo hará con Valentina. Anoche en el certamen luciría un traje de la diseñadora Meily Fernández.

Así que las chicas que ganen un certamen, sepan que van a trabajar y no a vacacionar. Hello, gracias.

A la moda

Regresa a Hola TV la nueva temporada de “Consejeras de estilo” bajo la animación de Suzzanne Jackson y respaldada por un equipo de asesores. El programa enseña las tendencias en el vestir, la moda, lo que está “in” y lo que está “out”.

Ademas, ofrece consejos sobre qué usar de acuerdo a la ocasión. Y habrá caballeros opinando y dando recomendaciones para ellos. ¡Ah! Y veremos cambios de imagen. Puedes verlo en Liberty (canales 146 y 346 HD) y Direct TV (canal 221).

¡Así que a ponerse a la moda!