Hace meses comentamos que en Madrid, uno de los lugares más “in” es La Sala del Despecho o como algunos dicen, la Discoteca de las Despechadas. Hace varias semanas indiqué que en Miami habían abierto dos y esta semana me enteré que en Puerto Rico, un querido joven productor está en planes de hacer una Sala del Despecho.

Este joven empresario, que está muy bien conectado y tiene dinero para invertir, alega que está esperando que sus socios de España lleguen a la Isla para darle el “go” al lugar. ¡Wepa!

De hecho, no descarta traer ya sea a Karol G o a Cazzu para la inauguración. Imagínense si está bien conectado... ¡Jjuípiti!

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Así que amiguito, busca los videos de Paquita la del Barrio, Cazzu y hasta Selena para cantar a todo pulmón. Me comentó que si aquí le ayudan con la obtención de los permisos podría abrir antes de fin de año. ¡Voy a ti y pago doble!

De hecho, ya se inauguró el nuevo casino español en el Viejo San Juan... Que venga ahora una discoteca española y se completaría el party... ¡Y olé!

Directa para Nodal

Y hablando de Cazzu, su más reciente producción junto a Eladio Carrio le dio la oportunidad a éste de dejar claro que tiene voz, que canta, que se entiende lo que dice y, sobre todo, que puede hacer dúo con Cazzu, que también canta.

Menos las malas palabras que dice en la canción, Eladio demostró su talento vocal. Y repito, ya quisieran muchos urbanos tener ese vozarrón. Pero claro, hay otros cantantes y algunas canciones que uno no las entiende ni con sistema Braille.

Hello, gracias.

Volviendo a Cazzu, la chica llenó sus presentaciones en California y desde su “Chapiadora” hasta la nueva, “Perdón si no te llame”, definitivamente son mensajes directos para Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Me encanta la parte que dice: “no soy país para que me conquisten”.

Esta directa es por cuando Nodal le dijo que ella tenía que conquistar México, que era territorio de Ángela. Juípiti.

Y ahora ella le devolvió la pelota. De hecho, Nodal tuvo que cancelar sus presentaciones en Chile por lo que llamó problemas de logística: o sea, sus músicos no llegaron... Por lo menos eso fue lo que dijeron.

Ujummm...

From Ponce with Love

La nueva “víctima de amores” de Maripily no es de Miami, sino de Ponce y tiene una empresa de productos que todos consumimos diariamente. Pili no inventa, esos productos le vienen como anillo al dedo al Café Pili, cuyo lanzamiento será en verano. Buen provecho.

Moda en la luna

Después de ver la superproducción de Devil Wears Fashion After Dark, me imagino que San Juan Moda hará su próxima presentación en la Luna. Carlos, vete llamando a los astronautas, yes. ¡Felicidades!