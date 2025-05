¡Mucho cuidado!

Marie Allende, la esposa de Fernando Allende, me llamó sumamente preocupada pues al actor y cantante le robaron su celular, lo desbloquearon y comenzaron a llamar a las personas de su lista de contactos pidiéndoles dinero a nombre del matrimonio.

La situación está siendo investigada, pero la realidad es que ahora los fraudes son la orden del día y hasta con las tarjetas con las que usted no tiene que firmar se aprovechan y le vacían la cuenta o compran todo lo que aparezca. Increíble. Así que ya sabe, cuidado con este nuevo truquito.

Y si le llaman de parte de Marie y Fernando Allende... precaución.

Planta bandera Alicia Machado

A su llegada a México, la ex Miss Universo Alicia Machado puso como chupete a Pablo Montero, inclusive manifestó que tenía problemas de drogas y que había que darle tratamiento.

Pero esa no fue su única bronca en México, ya que Niurka Marcos le hizo la cruz y ni le dirigió la palabra mientras estaba en “La casa de los famosos All Star”. O sea, que no pasó desapercibida.

El “rating” del “reality show” subió ante la llegada de Alicia y fue un momento muy bueno, pues prácticamente al día siguiente anunciaron que estará en el programa de Telemundo en el que se seleccionará a la representante de los latinos de Estados Unidos para Miss Universe.

Alicia estará compitiendo contra el equipo de Zuleyka Rivera, quien con su cambio del color de su cabello y su “sun tan” no es tan Miss Universe. Nada, que esto la sacara de la depresión que se asegura sufrió por el rompimiento con su novio. Señores y no es para menos después de tener el anillo de compromiso en su dedo durante bastante tiempo.

Pero ella mejor que nadie sabe cómo son los noviazgos en el mundo del espectáculo y, por otro lado, la fragilidad de los cantantes urbanos que ya hemos visto bastante. Así que el “reality” le servirá para olvidar, ver más allá de las esquinas y sabrá Dios si algún magnate que estuvo pendiente de ella regresa... por lo menos para tomar una taza de café. Wipiti.

En Telemundo Shalimar

Bueno y los Premios Tu Música Urbanos siguen creciendo. En esta ocasión confirmé con la productora Soraya Sánchez que Shalimar Rivera será la animadora de la alfombra de la premiación, que se celebrará en Vivo Beach, en Carolina, el 5 de junio.

La animadora y empresaria continúa con su programa de radio los sábados, además de las dos tiendas que tiene con la venta de productos para estar en forma y adelgazar.

¡Ah! Y también estará en “Objetivo fama”, en los programas paralelos al concurso de canto.

Aunque se había dicho que Wapa TV la estaba considerando para el nuevo programa de baile, ésta nos indico que no la llamaron y está clara del acuerdo que tiene con Telemundo para las producciones de Soraya Sánchez.

Nashalí no va pa Wapa

Aunque ha participado en varios “reality shows”, Nashalí Enchautegui me comentó que no participará en el programa de Wapa TV en el que los participantes deben bailar. La realidad es que aunque incluyan “influencers”, no es lo mismo y muchísimas personas ni los conocen.

De hecho, me dijo que le habían comentado extraoficialmente que estaba siendo considerada, pero al final no supo nada más. O sea, ellos se lo pierden, pues no es lo mismo alguien como ella, que tiene el reconocimiento del público, o alguien que escribe en sus redes. ¡Ah! Y si no lo saben, los seguidores se compran. Hello, gracias.