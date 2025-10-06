La llegada de la edición de los fines de semana de “Noticentro al Amanecer” es un buen acierto de Niria Ruiz, la directora de noticias de Wapa. José Santana fue la mejor selección ya que Wapa se caracteriza por buscar anclas que sonrían, que hagan chistes y sean simpáticos dentro y fuera del estudio. José tiene todas esas cualidades. Trabajamos juntos durante cuatro años, su creatividad es increíble y es muy, muy intenso y le pone corazón a todo. Se inventa cosas y hasta que no las consigue no se queda quieto. Tiene una familia hermosa que lo apoya totalmente. Es un gran padre y un gran ser humano.

Ya era hora que la gente lo comenzara a ver como un ente centrado en lo que quiere y menos junto a Yizette Cifredo, que fue como lo vendió Wapa cuando se los robaron de Teleonce.

Así que junto a su mujer ancla, Sylvia Verónica Camacho, que tiene experiencia en estas lides, hacen una buena pareja. Y aunque se enoje, posiblemente estamos ante el sustituto de Normando Valentín en algunos años, pues José tiene todas las de ganar.

¡Ah! Y me dicen que van a instalar un peaje entre TeleOnce y Wapa, pues de un lado y del otro ya uno no tiene tiempo ni para pensar qué reportero está en cuál canal y eso es malo: No hay identificación entre ellos con la marca o con el canal. Así que llamaremos para poner el peaje, para que por lo menos alguien salga ganando.

Entre un brinco y otro creo que han pasado cinco reporteros en menos de seis meses. ¡Sopla!

¡La monta Gloria!

Llegó el gran día para Gloria Estefan. Ayer cantó a la comunidad de Madrid que llenó la Plaza Colón para la celebración del Día de la Hispanidad. Con más de 200 actividades culturales organizadas por la comunidad madrileña, el concierto era el evento más importante. Miles y miles llenaron la plaza y sus alrededores, y los videos de la prensa española así lo confirman.

Cuando hablé con Gloria sobre este espectáculo me comentó que era sumamente importante por las raíces de sus bisabuelos provenientes de España y llegar a cantar gratis al pueblo en una fecha tan importante. Inclusive, me dijo que estrenaría parte de su nuevo repertorio, que incluye el exito “La vecina”, escrira por Emilio Estefan.

Miles de personas llegaron de diversas partes de España para ver un espectáculo memorable para el que se no se escatimó en nada y Gloria, como siempre, dejaría su alma en el escenario. Tremendo banquete musical. Yes!

Se fue una de las mejores

Me sorprendió la salida de Andrea de “Objetivo Fama”, pues es una de las mejores. Pero, such is life. Creo que el problema estriba en que ella no se ve muy fluida y algunos la catalogan de prepotente, aunque no lo creo.

Pero como decide el público, pues ya vimos que perdieron a una de las mejores. Me parece que el cetro se va para Caracas, pues Dionisio cada día está mejor, con más aplomo y seguridad.

Vicky no lució como la semana pasada, que se quedó con la gala. Tiene que meterle ganas a la interpretación o con todo y su talento —si no deja su alma en el escenario— se va. Ya falta menos.

Llegó lo de Julián

Por fin vimos la promoción del nuevo “reality show” de Julián Gil. Ya era hora. Se ve bien fuerte y medio “wild” con lo que han presentado. O sea, que hay que tener fuerza, buenos músculos y buenos dientes para morder... cuando sea necesario. Hello, gracias.

Pero por el dinero los concursantes hacen lo que sea, ya veremos quién ganará.

Cuidado con el relleno

Parece que a Zashely Alicea Rivera, la Miss Universe Puerto Rico, le inyectaron algo en los pómulos. Si vemos los videos antes de ganar y ahora se notan los pómulos un poco más hinchados. A menos que la hubiesen inyectado en los días previos a las entrevistas en Miami.

Incluso, cuando mira a la derecha o la izquierda se nota que no están iguales. Si es botox me imagino que bajará un poco, pero a la gente que la ayuda y la prepara que no se les vaya la mano. Este este año hay muchas chicas bellas, sobre todo latinas, y Puerto Rico, que será la sede el próximo año, no puede lucir mal.

Aunque no dudo que pudiera estar entre las semifinalistas. La organización en eso es “nice” y darán del ala para comer de la pechuga por ser la próxima sede; así ha sido con Hawai, Trinidad & Tobago e India, entre otras. Ya veremos, pero please, no más.