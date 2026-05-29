Por años, la idea de convertirse en proveedor del Gobierno de Puerto Rico parecía reservada a un círculo cerrado o cargada de un trámite burocrático interminable e incomprensible. Pero eso cambió.

Y es que, durante dos días, más de 320 vendedores expondrán sus productos y servicios en el Centro de Convenciones durante la quinta edición de Puerto Rico Compra Expo Suplidores 2026.

12 Fotos El evento promueve transparencia y nuevas oportunidades para hacer negocios con el Gobierno

Esta convención, organizada por la Administración de Servicios Generales (ASG), conecta al sector privado con el gubernamental en un modelo de libre mercado, con acceso gratuito al público en general.

“Es una actividad que nos abre una ventana en la que podemos conocer qué es lo nuevo en la industria y donde todo servidor público puede tener acceso a ellos y ver qué hay allá afuera”, indicó Karla G. Mercado Rivera, principal oficial de compras y administradora de la ASG.

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“Las compras públicas son una herramienta de desarrollo económico y deben estar disponibles para todos”, reflexionó la licenciada.

Karla G. Mercado Rivera, principal oficial de compras y administradora de la Asociación de Servicios Generales. ( BrandStudio )

En ese aspecto, las adquisiciones del Estado abarcan desde sofisticadas tecnologías de ciberseguridad e inteligencia artificial hasta robots y helicópteros, explicó el subadministrador de la agencia, Joel Fontánez González.

“Todo lo que un puertorriqueño o una industria compra, el Gobierno también lo compra”, comentó.

Pero más allá de exponer los productos, el valor radica en el contacto humano, un elemento que, en ocasiones, se diluye en procedimientos virtuales. Por ello, todo este esfuerzo tiene un impacto que se traduce en un elemento intangible, pero indispensable.

“Hemos levantado esa confianza que no existía antes en los procesos de compra”, puntualizó el administrador auxiliar de adquisiciones, Yohed Orama Morales.

Esa apertura revela también la inmensa diversidad de lo que el Gobierno necesita para operar a diario, un espectro que va más allá de materiales de oficina.

Más importante aún, para el director de la Oficina de Asuntos Legales de la ASG, André S. Ríos Ramírez, este foro presencial humaniza los procesos de los contratos.

“Permite un nivel de interacción y de conocimiento, que es quizás más profundo de lo que uno puede hacer por un correo electrónico o una llamada. Pueden conocerse en persona, tener esa conversación y ver el producto”, señaló.

La meta de Puerto Rico Compra 2026 es reforzar la transparencia en los procesos de compra del Gobierno de Puerto Rico.

“La importancia de este evento es crear espacios donde el sector público y privado se puedan reunir y que los ciudadanos tengan lo mejor que hay en Puerto Rico”, destacó la oficial de licitaciones de la ASG, Hilda M. Rivera Colón. “Es sacar las compras de cuartos oscuros, de hacerlos en espacios abiertos donde la ciudadanía pueda venir a fiscalizarnos y ver cómo el Gobierno hace sus compras”.

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El evento, que espera contar con más de 4,000 participantes, continuará hoy, viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Centro de convenciones de Puerto Rico, ofreciendo talleres educativos tanto para los vendedores como para servidores públicos, así como orientaciones directas sobre cómo inscribirse en el Registro Único de Licitadores.

“Si usted es un emprendedor y quiere tener al Gobierno como su cliente, venga, porque este es el primer paso para conocer cómo funciona el Gobierno”, sostuvo Rivera Colón. “Entre más licitadores, más competencia, más transparencia y podremos nosotros conseguir el mejor valor para el Gobierno. Eso significa ahorros y un mejor uso del dinero del pueblo”.

Una gran experiencia

Liza García Vélez

Directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

Liza García Vélez ( BrandStudio )

“Este tipo de eventos es importante porque en el Gobierno es donde comienzan muchas pymes a tener proyectos más grandes, sostenibles, o le da ese bagaje histórico que necesitan para entrar a otros proyectos. Esta actividad nos ayuda a manejar el término del cumplimiento, la pericia técnica y la disponibilidad de bienes y servicios. La relación con ASG ha sido estupenda. Somos un aliado estratégico del Gobierno para mantener una conversación abierta con el sector privado. Lo que queremos es ser la voz del ala productiva en Puerto Rico de qué cosas hay que mejorar en términos de política pública, de procesos y transparencia”.

Gaylene Morales Rodríguez

Consultora de ventas de Genesis Security Services

Gaylene Morales Rodríguez ( BrandStudio )

“Puerto Rico Compra nos ha ayudado a conectar con diferentes empresarios locales de Puerto Rico. Nos hemos conocido y hemos podido intercambiar servicios y productos. Nos conocemos y creamos esta conexión, este lazo y amistad, porque también han surgido buenas amistades. Esta actividad nos ha ayudado mucho a seguir creciendo y ayudarnos unos a otros localmente. Además, le ha dado más visibilidad al Gobierno de nuestros servicios. Ellos están bien contentos con nosotros, con el servicio de monitoreo y con el Departamento de Educación por todo lo que hemos logrado con ellos”.

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Jaime Picorelli

Director de la Junta de Directores de la Asociación de Contratistas Generales

Jaime Picorelli ( BrandStudio )

“La relación con ASG ha sido muy buena. Nosotros nos mantenemos en comunicación con ellos, ayudándolos en todos estos procesos de compra para minimizar que sean tan largos y que sean más llevaderos para el empresario. Si hay procesos y un sistema de permisología más ágil, se construyen obras más rápidamente, creando más empleos y más oportunidades para la población. Estamos bien activos y queremos hacerle saber al país que contamos con la fuerza de Puerto Rico, tenemos talento local y estamos bien confiados de que somos bien capaces de ejecutar las obras que están pasando localmente”.

Nick Alexander Pastrana

Representante de Power Group

Nick Alexander Pastrana ( BrandStudio )

“PR Compra ha ayudado bastante a Power Group. Competimos a través de subastas públicas. Y esa transparencia que ha creado ASG, un proceso uniforme, en el que todo el mundo ve las puntuaciones, se presta mucho menos a influencias. Eso ha sido exitoso. Mientras más transparencia, más claras y estandarizadas estén las reglas, que es lo que hace ASG, nos pone a competir de tú a tú con otros proveedores. Y, por tanto, va a ganar el mejor precio, el mejor servicio, las mejores garantías y eso en beneficio del Gobierno y del dinero del contribuyente”.

Juan Fonseca

Gerente senior de negocios y proyectos de A1 Generator Services

Juan Fonseca ( BrandStudio )

“Las herramientas de ASG nos han permitido llegar a todos los municipios y entidades gubernamentales, lo que sería imposible para nosotros visitarlos todos. ASG es el hub central que nos permite llegar a ellos más rápido. PR Compra también nos ayuda a darnos visibilidad en la empresa privada. Mucha gente se ha acercado porque somos distribuidores de Generac en Puerto Rico. Vienen y nos dicen: ‘Quiero vender generadores Generac, ¿cómo puedo hacerme dealer a través de ustedes? Y el networking que esto nos ha permitido hacer, no solamente con el Gobierno, sino también con la empresa privada, ha sido gigantesco”.