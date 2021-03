¿En dónde prefieres esperar por una cita médica: en la oficina de tu doctor o en la comodidad de tu hogar? La respuesta es obvia, y también es uno de los grandes beneficios de la tele-salud, también conocida como telemedicina.

El término tele-salud se refiere a recibir varios servicios médicos a través del uso de dispositivos tecnológicos como el celular, la tableta o la computadora. Esta modalidad se ha transformado de una tendencia a la nueva normalidad durante la pandemia por COVID-19, pues es una alternativa para mantener a las personas seguras en su hogar y minimizar su riesgo de contagio mientras continúan sus tratamientos médicos, sostuvo Glamaris Valentín, editora y fundadora de Mi Gente Grande, una página que recopila información para adultos mayores y sus cuidadores.

Tampoco está nada mal que otro de los beneficios de la tele-salud es el ahorro de dinero, de acuerdo con Valentín.

“Cuando el adulto mayor y el cuidador salen a una cita médica, hay que gastar en pago de estacionamiento, meriendas, almuerzo y gasolina”, agregó.

Cómo prepararte para tu cita por Tele-Salud

Para una persona que no acostumbra a utilizar tecnología como smartphones o tabletas, tener una cita médica a través de una de las modalidades de tele-salud podría causarle ansiedad o confusión. No obstante, Valentín mencionó que no hay que tener miedo, sino que debemos educarnos para entender el proceso y sacarle partido a la tecnología.

“Por lo general, el médico tiene toda tu atención y se pueden tocar temas delicados e importantes. En mi experiencia como cuidadora, los médicos han tenido paciencia y todo su interés en el paciente”, expresó la fundadora de Mi Gente Grande.

Para que te sientas más confiado o confiada en este proceso, compartimos algunos consejos para que te prepares antes de tu cita de tele-salud:

Una vez tu médico te informe que tu cita será a través de tele-salud, te explicará el método que utilizarán para conectarse: si será una llamada de teléfono regular o una videollamada. Debes informarle sobre los dispositivos con los que cuentas y los que sabes utilizar (si es un celular, una computadora, una tableta o un teléfono de línea). En caso de que la cita sea a través de una aplicación móvil o web, familiarízate con la plataforma que usarás para tu cita. Hay médicos que utilizan plataformas como Zoom, Skype o Doxy para realizar la consulta. Si quedan dudas, pídele a un ser querido o cuidador que te muestre cómo usar la plataforma. Asegúrate que tengas las versiones más actualizadas (updates) de la aplicación. Verifica de qué manera debes hacer llegar los análisis de laboratorio al médico, si por email, personalmente o si los enviará el laboratorio. En ese caso, confirma con la oficina médica que los hayan recibido. Prepara una lista de las preguntas que quieres hacerle al médico, así como una lista de los síntomas que estás padeciendo. También ten a la mano los frascos de tus medicamentos con sus dosis. El día de la cita, procura tener una libreta y bolígrafo para que anotes información importante que provea el médico. Identifica un espacio privado y tranquilo en tu hogar para realizar la consulta por tele-salud. Es importante que le informes a tus familiares que estarás en una cita médica por teléfono para que no te interrumpan. Asegúrate de contar con buena señal o conexión a internet en tu hogar el día de la cita y que tu dispositivo tecnológico esté cargado. Utiliza audífonos para que tengas las manos libres y sea más fácil tomar nota de las indicaciones del médico. Si la consulta será a través de una videollamada, unos 10 minutos antes de la hora de tu cita recibirás el enlace al que debes entrar para conectarte. Cuando la cita comienza, verás al médico en la pantalla de tu celular, computadora o tableta, o lo escucharás por teléfono, y te hará preguntas como en una evaluación típica.

Lo que debes esperar luego de tu cita

Luego de una cita por tele-salud, los pacientes deben contar con la tranquilidad de que aclararon sus dudas, de que recibieron recomendaciones para sus condiciones médicas y, en algunos casos, de que su médico enviará a la farmacia de preferencia la receta actualizada con los medicamentos que necesite la persona. Así, el paciente en lugar de hacer dos visitas a la farmacia, solo hace una para recoger sus medicamentos.

La tele-salud ha sido tan efectiva que, de acuerdo con investigaciones realizadas en Estados Unidos, el 71% de los pacientes con alguna condición crónica se sienten cómodos con la experiencia.

Para más información sobre cómo recibir tus servicios de salud a distancia, visita el portal web de Respira Tele-Salud, un programa educativo de la Asociación Puertorriqueña del Pulmón, como parte de la Alianza Los Pacientes Primero, que tiene el propósito de educar sobre los beneficios de la tele-salud. Esta alianza es un esfuerzo entre cinco organizaciones de pacientes –la Asociación Puertorriqueña del Pulmón, Asociación Puertorriqueña de Diabetes, Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico, Voces y el Consejo Renal de Puerto Rico– con principios compartidos: reivindicar los derechos de los pacientes crónicos de la isla y así garantizarles acceso a su tratamiento.