No hay nada mejor para romper con la ilusión de la Navidad que regalar medias o ropa interior. Más aun cuando ese ser querido es un techie de los duros. A veces pensamos: “¿Qué le podría regalar que ya no tenga?”. No te angusties más, esta temporada festiva regala tanto a chicos como a grandes, diversión y aventura que consigues en tu tienda predilecta de AT&T.

Sphero Star Wars BB-8 and Force Band Combo

En esta Navidad, la fuerza está contigo. Aviva la pasión por Star Wars y canaliza tu Poe Dameron interno manejando a gusto este droid inspirado por el adorable BB-8. Para utilizarlo, debes bajar la aplicación gratuita del BB-8 en tu dispositivo iOS o Android. Una vez sincronizado a tu smartphone o tableta, puedes enviarlo a descubrir nuevos mundos (bueno, terrenales) y crear mensajes holográficos con la aplicación (¡como la princesa Leia!).

Con el Force Band, una pulsera diseñada para emular los poderes Jedi, puedes controlar remotamente al BB-8 con movimientos intuitivos y naturales de tu muñeca. Definitivamente, el BB-8 es un excelente regalo para unir a todos los miembros de la familia en esta galaxia.

Samsung Gear VR

Las gafas de realidad virtual Samsung Gear VR es uno de los productos más esperados por techies y gamersen décadas. Las tecnologías de realidad virtual buscan romper con las barreras de las consolas de juegos de vídeo, computadoras y celulares para llevar la experiencia del usuario a dimensiones nunca antes visitadas. Ya sea para disfrutar de juegos de vídeo, películas 3D o contenidos interactivos, el Samsung Gear VR es el regalo ideal para estas nuevas aventuras digitales.

Para utilizarlo, necesitas un dispositivo Samsung que se conecta a las gafas de realidad virtual para acceder a tus aplicaciones favoritas —como Netflix y Hulu— y juegos de vídeo. Si deseas sorprender a alguien en tu lista con una experiencia fuera de la esta realidad, el Samsung Gear VR es tu mejor opción.

Parrot Swing Minidrone

Si pilotar una nave espacial o un avión es el sueño de tu ser querido, ¡hazlo realidad! El Parrot Swing es un drone miniatura en forma de equis (muy similar a los X-wing Starfighter de Star Wars) que se desplaza con increíble fluidez y precisión, a diferencia de otros drones en el mercado. De hecho, es capaz de realizar despegues y aterrizajes de forma vertical, a diferencia de los aviones de control remoto que lo hacen de forma horizontal.

Para pilotar, puedes descargar la aplicación del Parrot Swing en tu dispositivo iOS o Android y utilizar el Flypad, un control remoto que te permite llevar tu drone hasta 18.64 millas por hora, haciendo acrobacias en las más intrépidas alturas.

Parrot Mambo Minidrone

En caso de que volar un drone no sea suficiente, hay más: el Parrot Mambo Minidrone no solo eleva tu imaginación a las alturas, sino que funciona también como un gran mecanismo para hacer travesuras.

El Parrot Mambo Minidrone cuenta con dos geniales funciones: un cañón y un agarrador. Al adjuntar el cañón, puedes lanzar desde las alturas pequeñas pelotas a tu objetivo, como por ejemplo, una pirámide de objetos en suelo. Con la aplicación del agarrador, puedes volar bajo y atrapar pequeños objetos con las pinzas ajustadas al drone.

Al igual que con el Parrot Swing, puedes pilotar el drone utilizando su aplicación nativa, disponible gratuitamente para dispositivos iOS y Android.

Da rienda suelta a la imaginación y a divertidas ocurrencias en esta Navidad con estos gadgets que consigues en tus tiendas y kioscos de AT&T.