Todos hemos tenido un jefe —o quizás más de uno— que marca para siempre nuestra carrera profesional. A veces, ese impacto es positivo y en otras, los recordamos precisamente porque no tuvimos la mejor experiencia. Lo cierto es que se requieren ciertas destrezas para asumir la responsabilidad de capitanear un negocio u organización.

Para Roberto José Nieves, presidente de la empresa Carimerc, no es lo mismo ser jefe que ser un líder. “Jefe es el que manda y líder es el que ayuda”, explicó el creador del movimiento de cultura laboral HappyLunes.

Aquí, destacamos algunas de las claves que debes seguir para convertirte en el mejor líder para tu negocio.

Sé empático

El truco para alcanzar una relación laboral de respeto y apertura es la empatía. “En la oficina, cuando vas a tomar una decisión, ponte en los zapatos de la otra persona. Pregúntate: si estuvieras al otro lado, ¿qué te gustaría que hicieran contigo?”, recomendó Nieves.

Aprende a delegar

Por más capacidades que tengamos, no podemos realizar todas las tareas a la vez. “Lo importante es evitar el micromanagement. Para eso, lo ideal es crear un sistema robusto de reportes. Así, puedes estar al tanto de lo que ocurre, pero no tienes que intervenir en todos los procesos”, detalló. En el whitepaper How to Be a Boss, el Center for Creative Management indicó que no saber delegar amenaza el sentido de confianza, seguridad y autonomía de los demás.

Reconoce tus errores

No somos perfectos y quizás, una de las características que mejor destaca en un líder es su capacidad para reconocer sus errores. “Levanta la mano y pide disculpas si cometiste un error. Eso es bien importante; nunca creas que te lo sabes todo”, aconsejó Nieves.

Conoce bien a tu equipo

La mejor manera de obtener mejores resultados es si conoces bien a tu equipo de trabajo. Según OBS Business School, este es el modo ideal de ejercer una buena gestión del talento humano en el equipo.

Fija metas alcanzables

Algunas de las frustraciones de los empleados surgen cuando sus supervisores les asignan tareas imposibles y no les ofrecen herramientas para realizarlas satisfactoriamente. Por eso, la OBS Business School recomendó que un buen líder tenga claros los plazos de ejecución y las metas que persigue. Además, debe comunicarlos correctamente para así motivar al equipo a alcanzarlos.

Organiza bien tus planes

La desorganización es uno de los talones de Aquiles en cualquier empresa u organización que busque ser eficiente. Por eso, quien lidera debe dar el ejemplo y mantener los asuntos en orden para facilitar los procesos. Pero ojo, la OBS Business School aclaró que esto no significa ser rígido. Más bien, se refiere a “la disposición de llevar a cabo las tareas de forma coordinada y coherente”.

Enfrenta el cambio de manera asertiva

Admítelo: no puedes controlarlo todo. Cuando ocurran cambios imprevistos en tu empresa u organización, lo mejor es enfrentarlos junto con tu equipo de manera asertiva. Según la empresa de coaching 3Back, utilizar estilos correctos de toma de decisiones garantiza que el líder de un equipo reciba la confianza y el respeto de sus colegas.

Ofrece retroalimentación

Fomenta el intercambio de ideas entre los miembros del equipo de trabajo. La OBS Business School sugirió mostrarse cercano y comprensivo para garantizar la buena comunicación con los demás.

Controla tu inteligencia emocional

Un líder debe controlar sus impulsos, sobre todo si se toma en cuenta que la mayoría de las veces surgen imprevistos en los proyectos. Es cuestión de dar el ejemplo, afirmó Nieves, y hacer las cosas que quieres que tu equipo emule.

