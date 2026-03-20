En el marco de su 75 aniversario, Caribe Federal Credit Union presentó una nueva campaña publicitaria integrada con la que busca reforzar su posicionamiento como líder en el sector de cooperativas federales en Puerto Rico, al tiempo que apuesta por atraer a una nueva generación de socios.

La iniciativa, que se extenderá durante todo el 2026, tiene como eje central comunicar la solidez de la institución, la modernización de sus servicios y su compromiso histórico con el bienestar de sus socios bajo el lema “Servicio con calor humano”. La campaña está dirigida principalmente al joven profesional, un segmento clave para el crecimiento futuro de la cooperativa.

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El esfuerzo publicitario también responde a la necesidad de fortalecer la presencia de la organización en un entorno financiero cada vez más competitivo, proyectando estabilidad, confianza y conexión emocional con sus audiencias. A través de este enfoque, la cooperativa busca que tanto los socios actuales como los potenciales perciban que han tomado o que tomarán la decisión correcta al formar parte de la entidad.

“Cumplir 75 años es reflejo de la confianza que generaciones de socios han depositado en nosotros. Este aniversario no solo celebra nuestra historia, sino también el compromiso continuo de servir con integridad y responsabilidad”, expresó Jorge R. Menéndez, principal oficial ejecutivo de la cooperativa.

Como parte de su estrategia, la campaña se desplegará en múltiples plataformas, incluyendo televisión, radio, medios digitales, redes sociales, prensa y publicidad exterior, con el objetivo de maximizar su alcance y visibilidad en toda la isla.

Además de resaltar su trayectoria, la narrativa de la campaña integra pasado, presente y futuro, destacando tanto el crecimiento institucional como el impacto humano y comunitario que ha definido a la cooperativa desde su fundación.

“La campaña busca conectar emocionalmente con nuestros socios y la comunidad, destacando nuestro legado, pero también proyectando una cooperativa moderna, cercana y comprometida con el futuro”, expresó, por su parte, Danely Pérez, Marketing & Business Manager de Caribe Federal Credit Union.

Este esfuerzo creativo marca también un hito interno, al tratarse de la primera campaña integrada desarrollada específicamente para conmemorar un aniversario institucional, en colaboración con BrandStudio de GFR Media.

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Fundada hace 75 años, Caribe Federal Credit Union se ha consolidado como la cooperativa federal más destacada y organizada en Puerto Rico, con 61,845 socios y activos que ascienden a $762 millones. La institución ofrece servicios a más de 100 organizaciones privadas, reafirmando su rol como motor de desarrollo económico en diversas comunidades.

“Nuestra cooperativa ha sido, por décadas, un motor de desarrollo para la comunidad. Este aniversario reafirma nuestro propósito de seguir siendo un aliado financiero sólido y accesible para todos”, añadió Menéndez.

Como parte de las iniciativas vinculadas al aniversario, la cooperativa anunció la relocalización de tres sucursales, así como la celebración de su asamblea anual y una actividad social que se llevará a cabo en junio en el Hotel El Conquistador Resort, donde también estrenarán una nueva localización para eventos.

Con esta campaña, Caribe Federal Credit Union celebra su historia y reafirma su compromiso con el futuro, apostando por la innovación, la cercanía y la confianza como pilares de su crecimiento continuo.