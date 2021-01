El coquito es la bebida oficial de la época navideña en Puerto Rico. Durante las fiestas, no hay casa que visitemos en la que esta mezcla de ron blanco, crema de coco, leche condensada y evaporada —y muchas veces chocolate— no esté presente. Pero, ¿cuál es su historia? ¿Es posible identificar una fecha para su invención?

El doctor Cruz Ortiz Cuadra, profesor de la Universidad de Puerto Rico y experto en historia de la comida boricua, nos dijo que es muy difícil determinar cuándo se hizo por primera vez esta bebida. Sin embargo, el también autor del libro Puerto Rico en la olla, nos asegura que los inicios del coquito pueden estar relacionados con la comercialización de la leche condensada en la Isla.

“Es posible que haya sido a partir de los 1900. Después de la invasión estadounidense en 1898, comienzan a llegar a Puerto Rico comerciantes que se convierten en importadores y distribuidores de productos enlatados, entre los que estuvo la leche evaporada y la condensada”, explica el profesor Ortiz Cuadra.

Pero, ¿por qué el profesor hace esta relación? Según comenta el experto, en Puerto Rico ya existían todos los demás ingredientes necesarios para desarrollar la típica bebida. “Ya teníamos coco, ron a montón, vainilla y canela”, afirma.

No obstante, aunque Ortiz Cuadra cree que a partir de los 1900 ya se hacía la bebida en Puerto Rico, esta no pudo haberse popularizado hasta después de la década de 1950. Esto a razón de que para su preservación — a consecuencia de la leche condensada— debe ser refrigerada y en el país antes de dicha década la mayor parte de la población no tenía nevera.

De acuerdo con el catedrático, esto se puede sustentar con el hecho de que no hay rastros de alguna receta de coquito en los libros de cocina puertorriqueña más destacados de principios de siglo XX. “No hay recetas de coquito sino hasta principios de la década del 70”, declara.

La receta más parecida que pudo identificar Ortiz Cuadra que pudiera ser un antecesor de este elixir boricua fue la de la bebida estadounidense, típica de la Navidad, llamada eggnog.

“En The Puertorican Cookbook de 1948 aparece una bebida muy parecida al coquito. Se llamaba eggnog y no llevaba coco. Así que es posible que la clase alta (que sí tenía poder adquisitivo para comprar una nevera) comenzara a hacer algo parecido a lo que nosotros llamamos coquito”, destaca Ortiz Cuadra.

De esta forma, aun cuando no es posible identificar con exactitud cuál es la trayectoria del coquito, si podríamos decir que con probabilidad es una invención de principios de siglo pasado y que fue desarrollada a partir de una bebida ya existente. Es un producto que, como menciona el profesor, demuestra cómo el ser humano tiene la capacidad de transformar los alimentos, que vienen de la naturaleza, en un objeto cultural.