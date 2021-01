Puede que tratemos de no pecar con el chocolate. Pero, a juzgar por la publicación USA Today, puertorriqueños y extranjeros por igual no pueden resistir degustar platos, bebidas y postres confeccionados con chocolate. Y es que el ChocoBar de Casa Cortés actualmente ocupa la primera posición en la categoría “Mejor Restaurante del Caribe” de la competencia 10 Best USA Today Readers’ Choice.

Y ahí se quieren quedar. Para lograrlo, tendrán que continuar registrando votos en el portal de la competencia.

Para mantener al ChocoBar como líder, el público podrá votar una vez al día hasta el 30 de enero. El ganador, que será escogido por los cibernautas, será anunciado el viernes, 3 de febrero.

No es sorpresa que el ChocoBar de Casa Cortés haya llegado al Top 20 de la competencia —captando la atención de expertos en gastronomía y viajes de USA Today— pues es una de las atracciones más populares del Viejo San Juan.

“Una de las cosas más importantes es que el ChocoBar se ha convertido en un laboratorio gastronómico y cultural, un lugar donde se manifiesta nuestra pasión por el chocolate, tanto en la comida y bebida, el arte y la experiencia dentro del restaurante", expresó Ignacio J. Cortés Shehab, vicepresidente comercial de Cortés Hermanos.

Uno de sus atractivos principales es su menú, ya que la mayoría de sus platos son confeccionados con chocolate por el chef Ricardo de Obaldía, quien se especializó en pastelería y chocolatería en Sevilla, España.

“Es increíble ver la reacción de la gente cuando prueban los platos del ChocoBar porque combinan el chocolate con elementos bien típicos de la comida puertorriqueña”, añadió Cortés Shehab.

Y es que las creaciones del ChocoBar captan la riqueza de la gastronomía, la cultura y las tradiciones puertorriqueñas. Uno de los ejemplos más notables es el grilled cheese que, según el chef De Obaldía, es la interpretación del chocolate caliente con queso de papa y pan "sobao" que nos hacían las abuelas.

De otra parte, el ChocoBar se destaca por sus bebidas y cócteles, tales como el Choco Martini y el Don Pedro —elaborado con ron puertorriqueño—, así como el Choco Fríoo, el favorito de los niños. Además, el ChocoBar cuenta con un menú de brunch los sábados y domingos, y especiales de lunes a viernes.

El popular recinto Casa Cortés recibe más de 60 mil visitantes al año, por lo que Cortés Shehab confesó que es un orgullo ser el motivo por el que tanta gente sonríe. "Esto no es solo un logro para el ChocoBar, sino para todos los puertorriqueños. Este reconocimiento representa lo mejor de nuestra gente", añadió Cortés Shehab.

Si eres un apasionado del chocolate, vota por el ChocoBar de Casa Cortés aquí. Puedes emitir un voto diario hasta el 30 de enero.