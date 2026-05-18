Unos 950,000 socios que integran más de 50 cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico cuentan con una herramienta que les permite realizar sus transacciones financieras en cientos de sucursales distribuidas en distintas regiones de la isla.

Se trata de la Red de Sucursales Compartidas, un servicio ofrecido por el Circuito Cooperativo en Puerto Rico. La red también se extiende a más de 5,500 filiales ubicadas en ciudades de los 50 estados de Estados Unidos, donde los socios pueden hacer depósitos, retiros, pagos de préstamos, transferencias y otras transacciones en caja.

Según explicó Amanda M. Cardín Cruz, directora ejecutiva del Circuito Cooperativo, el principal propósito de este servicio es permitir que los socios puedan realizar distintas transacciones en cualquier cooperativa que cuente con el servicio de Shared Branch, sin importar cuál sea su cooperativa base.

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“Esta red integra 54 cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico que, en conjunto, suman más de 134 sucursales. Igualmente, estamos en los 50 estados de Estados Unidos, donde hay más de 5,500 sucursales compartidas o lugares a donde los socios pueden realizar transacciones”, explicó.

Entre los servicios disponibles en las cooperativas afiliadas en Puerto Rico y en Estados Unidos se encuentran depósitos, retiros, pago de préstamos, transferencia y estados de cuenta, entre otros servicios disponibles en cada sucursal.

De acuerdo con Cardín Cruz, los depósitos (con Shared Branch) son de hasta $2,900 en efectivo, al igual que los retiros.

“Las ATM tienen un límite de $500 y, si en un momento dado la persona necesita retirar una cantidad mayor y está fuera de su cooperativa, puede acudir a una cooperativa con el servicio de Shared Branch y retirar hasta $2,900 en efectivo”, reiteró.

No obstante, afirmó que los cheques no tienen límite.

“Sabemos que tenemos muchos servicios tecnológicos en el área financiera, pero siempre es importante mantener ese trato humano y esa cercanía, así como un servicio donde el socio pueda ser atendido persona a persona”, resaltó la directora ejecutiva del Circuito Cooperativo.

¿Cómo se accede a estos servicios?

Según Cardín Cruz, los servicios de la Red de Sucursales Compartidas se ofrecen directamente en las sucursales afiliadas.

“El socio debe entrar a la sucursal, hacer la fila, ir al área de caja indicarle al cajero que desea realizar una transacción de Sucursales Compartidas. Luego, deberá seguir varios pasos; entre ellos, presentar una identificación con foto, ya sea licencia o pasaporte”, detalló.

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“Es importante que la identificación tenga firma y fecha de expiración. Además, le solicitarán el número de cuenta para completar la transacción. Luego, llenará una hoja de transacción y, una vez finalizado el proceso, recibirá un comprobante para firmar”, agregó.

Al describir las ventajas de este servicio, la líder cooperativista afirmó que “es muy sencillo; es como ir a su propia cooperativa para realizar una transacción en el área de caja, pero va a estar yendo a las cooperativas hermanas que ofrecen este servicio”.

“A través de la Red de Sucursales Compartidas, el servicio se está brindando a más de 950 mil socios. Básicamente, tenemos presencia en toda la isla. Participan cooperativas grandes, medianas y pequeñas que abarcan un amplio territorio en Puerto Rico”, apuntó.

Por otra parte, el servicio de Sucursales Compartidas es posible gracias a la alianza entre el Circuito Cooperativo y Velera , organización líder en servicios para cooperativas de crédito en Estados Unidos, que conecta a miles de sucursales participantes en Puerto Rico y Estados Unidos.

“Por ejemplo, si soy socia de una cooperativa en Puerto Rico y viajo a Orlando, Florida, para visitar a mi hermana, allá puedo realizar transacciones en las cooperativas que cuentan con el servicio de [Shared Branch]”, expuso.

“Igualmente, si estoy de vacaciones y olvidé pagar un préstamo, o surge cualquier situación que requiera acudir físicamente a una cooperativa para realizar una transacción, puedo utilizar esa red tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos”, añadió.

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Otros escenarios frecuentes, según Cardín Cruz, ocurren “cuando nuestros hijos se van a estudiar a Estados Unidos o cuando tenemos familiares que viven allá y queremos enviarles dinero; eso también se puede hacer a través de Sucursales Compartidas”.

Del 18 al 22 de mayo se estará celebrando la “Shared Branch Week” o Semana de Sucursales Compartidas, una iniciativa dedicada a educar a los socios y promover los beneficios del servicio de Shared Branch o Sucursales Compartidas. Durante esta semana, se exhorta a los socios a visitar sus cooperativas y seguir sus redes sociales para conocer más sobre cómo utilizar este servicio, ofrecido de manera gratuita para los socios en la mayoría de las cooperativas afiliadas a la red.

Las cooperativas participantes pueden encontrarse a través de www.circuito.coop. Asimismo, los socios pueden identificar las sucursales afiliadas mediante la aplicación “Coop Shared Branch Locator”, disponible gratuitamente para dispositivos iOS y Android.

“Todas las sucursales tienen en sus puertas el logo azul que identifica que es una Coop Shared Branch. Los socios también pueden llamar al 1-888-748-3266 o utilizar el localizador en línea a través de CO-OP Shared Branch Locator ”, concluyó.

Finalmente, subrayó que los socios pueden identificar las sucursales afiliadas mediante la aplicación Coop Shared Branch Locator, disponible gratuitamente para iOS y Android.

“Todas las sucursales tienen en sus puertas el logo azul que identifica que es una Coop Shared Branch. Los socios también pueden llamar al 1-888-748-3266 o utilizar el localizador en línea a través de co-opcreditunions.org/locator”, concluyó