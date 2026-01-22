Con el objetivo de vincular a la isla con uno de los principales escaparates del turismo internacional, nace Isla en Vivo, una iniciativa que les permitirá a las personas en Puerto Rico conectarse directamente con lo que ocurra en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 en Madrid.

Esta es tu oportunidad de mostrar lo que amas hacer en Puerto Rico. ( Suministrada )

Por primera vez, el Gobierno de Puerto Rico realizará una transmisión en vivo este viernes, 23 de enero, entre la Estación PR, ubicada en el Pabellón 9 del recinto IFEMA (Institución Ferial de Madrid), y el Distrito T-Mobile, en San Juan. Con esta conexión simultánea se acercará al público local a la experiencia de Fitur, reforzando el mensaje de identidad, cultura y orgullo por Puerto Rico.

Cada lugar representa una experiencia única para recordar. ( Suministrada )

Como parte de este evento histórico, se presentará un espectáculo musical en vivo a partir de las 11:00 a.m. bajo la dirección del maestro Cucco Peña, junto a la Orquesta Filarmónica y la Coralia de la Universidad de Puerto Rico. La entrada será libre de costo para el público.

Desde Fitur, también se llevará a cabo la presentación de la nueva imagen y de la campaña de turismo interno de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

Como parte integral de esta iniciativa, se exhorta a la ciudadanía a compartir historias, fotos y vídeos que reflejen su amor por Puerto Rico a través de la página web yotequieropuertorico.com.