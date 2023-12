No todos los días una joven de 12 años se convierte en la protagonista de un hito histórico en un aeropuerto internacional. Pero eso es exactamente lo que sucedió el viernes, 29 de diciembre de 2023, cuando Alishmary Pérez Quiles, de 12 años, se convirtió en la pasajera número 12 millón al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en el 2023. Este curioso juego de números —su edad y su posición como la pasajera 12 millón— marcó un momento singular en el principal aeropuerto de la Isla del Encanto.

Carlos Mercado, director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), confirmó que el acontecimiento estableció un nuevo récord de llegadas de pasajeros, superando las estadísticas históricas de la isla. El tráfico aéreo del 2023 batió todos los récords en Puerto Rico; en total, la isla recibió más de 13 millones de pasajeros, sumando el movimiento de todos sus aeropuertos.

Un aterrizaje para la historia

Alishmary, una adolescente boricua que reside en Orlando, llegó a las 11:20 a.m. acompañada de su padre José Pérez Gotay, su madre Alicia Quiles Morales y su hermana Anaira Pérez Quiles en el vuelo 1824 de Frontier, procedente de Florida.

Una cálida y festiva bienvenida esperaba en la puerta C9 del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, organizada por la CTPR y Aerostar Airport Holdings. Alishmary y su familia, así como los demás pasajeros del vuelo, fueron recibidos al ritmo vibrante de la comparsa de Los Nenes de Johnny. La celebración se enriqueció con la presencia de los Reyes Magos de Santa Isabel, quienes entregaron regalos en un escenario adornado con un toque de espíritu navideño. Mientras desembarcaron, los visitantes se mostraron gratamente sorprendidos, algunos de ellos sumándose a la melodía festiva.

“Estamos de celebración; acabamos de recibir a la pasajera 12,000,000, una cifra histórica que nunca se había logrado en este aeropuerto. El año pasado tuvimos 10.3 millones de visitantes, así que hemos tenido un aumento del 20%”, expresó Mercado.

Superan las expectativas

Por su parte, Jorge Hernández, presidente de Aerostar, aseguró que desde su fundación en 1955, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín nunca había tenido este volumen de pasajeros.

“Las proyecciones de tráfico nos ponían manejando este volumen de pasajeros para el 2040. Sin embargo, en tan solo 18 a 24 meses después de la pandemia, hemos experimentado un crecimiento exponencial que estaba proyectado para ocurrir en 20 años. Hemos trabajado arduamente para adaptar nuestras operaciones para este flujo tan grande de pasajeros que estamos viendo hoy”, apuntó Hernández.

Para el director ejecutivo de la CTPR, este hito solidifica la capacidad que tiene Puerto Rico para atraer visitantes, resultado del trabajo colectivo de la industria turística para posicionar a la isla como un destino de primer nivel.

“Este incremento es fruto del esfuerzo conjunto de la CTPR, Aerostar, Discover Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo Económico, la Autoridad de Puertos y las asociaciones que representan a más de 90,000 profesionales del turismo local. Alcanzar los 12 millones de pasajeros refleja el interés de las aerolíneas por aumentar sus vuelos hacia Puerto Rico y el deseo de los visitantes de, pudiendo visitar cualquier sitio del mundo, escoger nuestra isla como su destino”, afirmó Mercado.

Con el corazón en la isla

Alishmary personifica a los millones de niños, jóvenes, y adultos que llegan a Puerto Rico cada año, ya sea para reencontrarse con sus seres queridos o para disfrutar de los encantos turísticos de la isla.

“Yo nací en San Juan; mi isla es parte de mí y no puedo vivir sin ella. Me encanta ver mi isla, la disfruto y la honro toda la vida. Fue increíble, me encantó ser la pasajera número 12 millón. Y me gusta que otras personas sientan la felicidad que siento cuando estoy aquí en mi isla”, dijo Alishmary.

Como parte de la celebración, la CTPR obsequió a la familia Pérez Quiles con certificados para experiencias en atractivos turísticos de la isla, como Toro Verde Adventure Park en Orocovis y Hacienda Carabalí en Luquillo. Aerostar, por su parte, entregó a Alishmary un cheque de $1,200. Además, Fernando Vázquez, director regional de Ventas y Mercadeo de Frontier Airlines, anunció que todos los pasajeros del vuelo 1824 recibieron un voucher con el estatus de Elite Gold, incluyendo 20,000 millas, un carry-on sin costo y prioridad de abordaje.

Mientras Alishmary y su familia celebran el reencuentro con su familia en la isla durante los próximos seis días, los líderes de la industria turística se enfocan en cómo mantener el impulso. Este récord no es solo un pico aislado, sino parte de una tendencia ascendente que podría definir el futuro turístico de Puerto Rico.

“La industria está sumamente activa, no solamente en el área metropolitana. Los aeropuertos de Ponce y Aguadilla, con 350,000 y 900,000 pasajeros respectivamente, también están marcando nuevos récords. Nuestra expectativa es mantener este ritmo el próximo año y continuar con este impulso turístico de forma sostenida a lo largo de todo el año”, finalizó Mercado.