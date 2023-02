El hospital académico Manatí Medical Center recibió el prestigioso galardón DeWitt C. Baldwin, Jr. Award, otorgado por The Arnold Gold Foundation y la Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME), que reconoce el humanismo, el profesionalismo, la diversidad y el respeto en las instituciones médicas con programas de residencia en Estados Unidos y Puerto Rico.

El centro médico se destacó entre 865 hospitales educativos elegibles por comprobar su cuidado de salud de calidad y por mantener una línea de respeto hacia los pacientes, al equipo médico y al componente ejecutivo, explicó el doctor Norman Ramírez Lluch, ortopeda pediátrico y representante de la agencia acreditadora en Manatí Medical Center.

“El premio se enfoca en cómo el sentido de responsabilidad y liderazgo se unen para ofrecer cuidados de salud de alta calidad, mientras que apoya el desarrollo personal y profesional de los empleados, la facultad médica y la educación de los futuros médicos del país”, expuso, por su parte, la doctora Vielka Cintrón Rivera, directora del programa de residencia desde 2008.

La ACGME es la agencia que acredita a todas las residencias en Estados Unidos, cuyas credenciales son requisito para recibir el premio. El doctor Ramírez Lluch, como oficial institucional designado, se encarga de que el hospital cumpla con la acreditación y de que los documentos estén actualizados. Mientras que la doctora Cintrón Rivera supervisa a los 18 residentes que componen el programa y se asegura que cumplan con los valores institucionales de profesionalismo, humanismo, diversidad e inclusión.

“Esta semilla que estamos sembrando en estos médicos, que están comenzando a criarse, la van a llevar donde ellos decidan establecer su carrera. Este es el compromiso que tenemos nosotros de enseñarles la importancia del humanismo en una etapa tan temprana como su educación médica”, añadió la doctora Cintrón Rivera, también especialista en medicina de familia.

Esta sería la segunda ocasión que un hospital educativo en Puerto Rico obtiene este galardón nacional. En 2016, el Hospital de Veteranos, VA Caribbean Healthcare System, se reconoció por estos valores y obtuvo el premio. “A pesar de tantos problemas que encaramos en el sistema de salud de Puerto Rico, existen centros médicos educativos, como Manatí Medical Center, que patrocinan el respeto y el cariño hacia los pacientes”, resaltó el doctor Ramírez Lluch.

En una etapa en que la medicina evoluciona, inclinada hacia la tecnología, el médico ortopeda expresó preocupación con que se abandonen los valores de “la medicina del pasado”, pero aseguró que el DeWitt C. Baldwin, Jr. Award busca honrar aquel hospital que aún carga estos valores indispensables para un trato humano y digno en el hospital.

Largo proceso de selección

Para que un centro médico educativo sea nominado al premio, la agencia acreditadora primero evaluó, sin aviso previo, todos los hospitales elegibles mediante encuestas, cuestionarios contestados por pacientes, tasa de residentes que pasan el board, entre otros requisitos. Pasada la evaluación inicial, la ACGME nominó formalmente a 60 hospitales, a los que se les envió un cuestionario.

De los 60 formularios recibidos, se escogieron seis finalistas, que los evaluadores visitaron para entrevistar a los pacientes, al equipo médico y al administrativo y, entonces, escogieron al ganador.

“Competimos con 12,400 residencias, lo que representa cerca de 154 mil residentes. Nuestro programa tiene 18 y estos han demostrado lo que es el profesionalismo, el humanismo, la inclusión y la diversidad”, añadió el doctor Ramírez Lluch.

Respeto y humanismo a la vanguardia desde sus inicios

Manatí Medical Center, fundado en 1989 y adquirido por el señor José L. Quirós Jorge en 1998, siempre se ha dirigido por la filosofía de tratar al paciente como un “ente completo” y no solamente por sus condiciones salubristas. “El paciente no sabe de dónde me gradué, pero sí va a recordar si fui humano, empático y cariñoso”, enfatizó el ortopeda pediátrico.

Un factor que distingue a este centro médico educativo, dijo el galeno, es la alta disponibilidad de psicólogos para los empleados y los pacientes. La atención psicológica, adicional a la física, permite atender de manera holística al paciente y se desvincula de su padecimiento o condición.

Asimismo, la doctora Cintrón recalcó que el programa de residencia de Manatí Medical Center, establecido en 1991, se financia por la misma institución, lo que “evidencia el compromiso del señor Quirós Jorge con la educación médica y con el pueblo de Puerto Rico”.

Manatí Medical Center pertenece a la entidad Grupo Hospitalario que incluye a Bayamón Medical Center, Mayagüez Medical Center y el Puerto Rico Women’s and Children’s Hospital, administrado por la corporación Dorado Health, que también dirige Quirós Jorge.