Aquel pequeño bufete que comenzó en 2019 como MZLS LLC, unas siglas sencillas para que los clientes internacionales pudieran recordarlas, hoy es el bufete Maceira Zayas, una firma legal consolidada con una cartera de clientes que se extiende dentro y fuera de Puerto Rico.

La firma fue fundada por el licenciado Anthony O. Maceira Zayas en el 2019. ( BrandStudio )

El cambio era inevitable porque la evolución, desde sus inicios, ha sido sustancial. Con presencia en Washington D.C. y un equipo experimentado, era necesario crear una identidad que mostrara la esencia actual del despacho y lo que representa esta para el futuro.

“Es una firma que se construyó para la complejidad desde el día uno”, afirmó su fundador, Anthony O. Maceira Zayas. “[Ahora] le puse mis dos apellidos a la puerta como un compromiso personal con cada cliente”, destacó al conversar sobre la renovación visual que acompaña esa evolución.

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La selección fue una paleta de colores sobria que demuestra “el crecimiento, la estabilidad, la madurez y la institucionalidad”. El emblemático león del logo, sin embargo, se mantuvo. “Es un animal protector”, explicó. Eso es, exactamente, lo que hacen con sus clientes: protegerles, tanto en sus decisiones como en disputas.

Un socio estratégico

Y es que Maceira Zayas busca ser un socio estratégico. Se involucra en la operación diaria de sus clientes hasta convertirse en un general counsel que alinea la asesoría legal con las metas empresariales.

Ese acompañamiento constante es especialmente relevante en procesos de market entry, construcción, fusiones y adquisiciones, así como en empresas que dependen de permisos, procesos administrativos o decisiones de política pública.

La trayectoria acumulada en negocios, tribunales y Gobierno le brinda al bufete Maceira Zayas una amplia gama de acción. ( BrandStudio )

“Tenemos una práctica legal variada, incluyendo la apelativa, que ha resultado ser sumamente exitosa”, destacó, por su lado, Mabel Sotomayor, integrante de la firma.

Pero el servicio va más allá de resolver los planteamientos de sus clientes. Anticipan obstáculos e identifican oportunidades que las empresas ignoran, como decretos, exenciones o programas que, por ejemplo, reembolsan gastos de nómina y adiestramiento.

“Buscamos resultados que protejan a nuestros clientes de injusticias y que les permitan, dentro de la ley y la ética, alcanzar sus metas”, aseguró el licenciado.

Experiencia del mundo real

Uno de los distintivos del bufete es la experiencia combinada de su equipo.

Maceira Zayas trabajó en el sector privado, así como en las ramas ejecutiva y legislativa del Gobierno; Sotomayor trabajó en uno de los principales bufetes de la isla, luego de desempeñarse como oficial jurídico y antes de ser subprocuradora general del Departamento de Justicia; y Simón Carlo Valentín laboró en una de las Big Four de contabilidad en Puerto Rico y en Nueva York, y fue director financiero de una empresa en Colombia. Mientras tanto, el exjuez Edgardo Rivera García aporta casi cinco décadas de servicio público, desde la fiscalía hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

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Esa trayectoria acumulada –negocios, tribunales y Gobierno– les da la posibilidad de comprender cómo delibera un juez, qué factores considera un regulador o qué elementos pudieran ser distractores en un proceso. También hay, entre ellos, confianza, pues les unen lazos previos de amistad. Eso les permite obtener retroalimentaciones honestas.

Uno de los distintivos del bufete es la experiencia combinada de su equipo. ( BrandStudio )

“Tenemos la sofisticación de una firma grande, pero con la flexibilidad de una pequeña”, recalcó Maceira Zayas.

Más allá de lo legal

Para empresas foráneas, el estudio jurídico se convierte en una mano amiga que les ayuda a entrar al mercado.

“En ocasiones, las empresas globales pasan por alto las diferencias culturales y sociales que hay en la isla”, expresó Maceira Zayas. “Minimizan el efecto del idioma o el involucramiento de la comunidad”.

Junto con el licenciado Anthony O. Maceira Zayas, el exjuez Edgardo Rivera García, quien aporta casi cinco décadas de experiencia en el público a la práctica. ( BrandStudio )

Así que, más allá de la incorporación, la selección de socios locales o la estrategia de comunicación más efectiva, les ayudan a entender las costumbres que nos distinguen.

La mirada en Puerto Rico y Washington

Su presencia en la Capital Federal desde 2024 añade otra dimensión estratégica.

En industrias altamente reguladas, como las de energía y salud, los cambios repentinos en las regulaciones federales pueden tener efectos determinantes sobre el territorio, a veces, sin que hayan sido considerados en el análisis.

“Estar allá (en Washington, D.C.) nos permite estar al día no solo de lo que ocurrió, sino de lo que va a ocurrir, permitiendo a los clientes planificar adecuadamente”, mencionó. A la vez, posibilita canalizar las preocupaciones de los locales ante agencias y foros federales.

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Esta práctica se ha convertido en un servicio exportable de la firma, pues, al aplicarse de manera uniforme, les permite asesorar a clientes de distintas jurisdicciones de Estados Unidos desde Puerto Rico.

“Valores por encima de todo”

“Estamos viviendo tiempos de mucha transformación. Así que un cliente que requiera asesoramiento o consultoría debe recurrir a una firma que no solo tenga el conocimiento en derecho, sino la capacidad tecnológica para estar al día con todos los cambios”, expuso Rivera García.

Ante eso, el bufete ha integrado herramientas de inteligencia artificial bajo estrictos protocolos que complementan el análisis jurídico tradicional.

Maceira Zayas trabajó en el sector privado, así como en las ramas ejecutiva y legislativa del Gobierno, mientras que el ex juez Edgardo Rivera García laboró desde la fiscalía hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico. ( BrandStudio )

A futuro, la meta es consolidarse como líderes apelativos, regulatorios y de exportación de servicios legales federales, manteniendo como ejes la honradez y el desarrollo económico del país.

“Es satisfactorio cada vez que logramos que una empresa abra, que un comerciante consiga financiamiento o que se creen más empleos”, puntualizó Maceira Zayas. “Queremos seguir siendo una firma que ponga nuestros valores por encima de todo: integridad, calidad, innovación y responsabilidad con nuestros clientes, el tribunal, las leyes y con Puerto Rico”, concluyó.