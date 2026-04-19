A un año de que Grupo Hospitalario tomara las riendas administrativas del Mayagüez Medical Center San Antonio, sin tener una radiografía clara de la centenaria estructura construida en 1865, pero con la firme convicción de darle continuidad a los servicios que reciben miles de pacientes de la zona oeste del país, la institución ha logrado estabilizar sus operaciones y fortalecer áreas clave.

Allí invirtieron unos $10 millones para acondicionar la institución hospitalaria que estaba en completo abandono, dotándola con nuevos y modernos equipos, rehabilitando instalaciones físicas, incluyendo mejoras en habitaciones y abriendo la unidad de intensivo pediátrico.

Esto, además de impulsar el reclutamiento y la retención de sobre un centenar de facultativos que refuerzan el plan de crecimiento de la organización, con diversas especialidades médicas, entre las que se encuentran cirugía general, ortopedia, medicina interna, obstetricia, ginecología, pediatría, neonatología y emergencias, entre otras.

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Licenciada Andrea Vargas Acevedo, directora ejecutiva del Mayagüez Medical Center y del Mayagüez Medical Center San Antonio. ( Suministrada )

La licenciada Andrea Vargas Acevedo, directora ejecutiva del Mayagüez Medical Center y el Mayagüez Medical Center San Antonio, describió la adquisición del hospital, a partir del 15 de abril de 2025, como “un proceso rápido”.

“Parte de lo que el Grupo Hospitalario buscaba era enfocarse en asegurar la continuidad de los servicios; que no se vieran interrumpidos. Así que trabajamos de modo que pudiéramos cumplir con esto”, resaltó.

Al completar su primer año al frente de la histórica estructura, aseguró que el enfoque ha sido “la transformación de los servicios que allí se ofrecen, estabilizarlos y fortalecer la infraestructura del hospital”.

“Ha sido un proceso de mucho enfoque, de responsabilidad y de cómo vamos a fortalecer este hospital y aumentar sus capacidades clínicas, de forma que nos permitan darle servicio al oeste como lo hemos hecho”, acotó.

Servicios de avanzada

En tanto, mencionó que, actualmente, el hospital posee 125 camas en licencia, con un servicio especializado en pediatría.

“Abrimos un intensivo pediátrico, que es un servicio que no había en el oeste. Básicamente, el hospital busca atender a esa población que atendía en el pasado”, reveló.

Igualmente, cuenta con servicio de maternidad y obstetricia. De hecho, mientras otras instituciones han tenido que cerrar sus salas de parto, el hospital mayagüezano ha reforzado ese renglón, al punto de que, “en diciembre de 2025, hicimos 85 partos en el Mayaguez Medical Center San Antonio y casi 100 en el Mayagüez Medical Center”.

“Dentro del Grupo Hospitalario, hemos buscado fortalecer ese nicho de servicio, atendiendo la necesidad de la comunidad. En todos nuestros hospitales ha sido importante reforzarlo y que la gente tenga la tranquilidad de que tiene un hospital accesible, con los servicios disponibles”, manifestó.

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Agregó que “hemos dado todas las herramientas para mantener los servicios de maternidad y las salas de parto abiertas en todos nuestros hospitales. Honestamente, hemos crecido y desarrollado nuestro servicio en el último año”, sostuvo, al reafirmar el crecimiento que ha sostenido el hospital en el pasado año.

Asimismo, celebró la incursión de un especialista en ortopedia que hace cirugías dentro del hospital y se preparan para la incursión de otros facultativos antes de que termine el 2026.

“Actualmente, hay más de un centenar de médicos y el equipo sigue en crecimiento. En este primer año también hemos sumado facultativos que, en el pasado, no ofrecían servicios dentro de la institución”, subrayó.

El paciente como eje principal

Para el Grupo Hospitalario, según la licenciada Vargas Acevedo, la prioridad siempre será el paciente.

“Desde nuestra perspectiva, estamos enfocados en mantener el acceso cercano que ha caracterizado al hospital desde sus inicios: un hospital de pueblo que atiende a una población concreta, y hemos querido conservar esa filosofía”, confesó. “Por eso, hemos buscado mantener ese acceso cercano y elevar los servicios para que los pacientes no tengan que salir de la región y que se sientan en un hospital acogedor y a gusto con el servicio que estamos brindando”, añadió.

En tanto, auguró que Mayagüez Medical Center San Antonio “será el mejor hospital municipal que tendrá el país; es el compromiso con la comunidad mayagüezana”.

“Ha sido la mejor demostración: coger un hospital desde cero, sin saber qué tiene ni cuáles son las necesidades y decir que sí a la comunidad para asegurar que ese servicio no se interrumpiera”, admitió.

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“Al final del día, el paciente es quien recibe el beneficio del trabajo que nosotros buscamos hacer y de mejorar los servicios que le podemos dar. El enfoque siempre va a ser el paciente”, recalcó.

Transformación que continúa

Tras cumplir el primer año de una operación continua, que incluye un equipo de trabajo de sobre 200 empleados, la directora ejecutiva aseguró que ha sido un período de transformación, expansión y fortalecimiento de su equipo de trabajo. Esto ha permitido construir una institución que responda a las necesidades actuales del país.

“Hemos visto el compromiso del equipo de trabajo y de los facultativos de responder a esa visión clara y de garantizar el acceso a los servicios de salud. La accesibilidad y la disponibilidad son prioritarias. Ha sido un proceso real de transformación, con una inversión con propósito de acceso y calidad”, sostuvo.

Cabe destacar que, como parte del compromiso con sus empleados, según Vargas Acevedo, Grupo Hospitalario asumió el pago de la nómina de la quincena que estaba en curso cuando salió la antigua administración, para apoyar a los empleados cuyas familias dependían de dicho ingreso para llevar el pan a sus hogares.

“Cuando llegamos allí, parte del personal nos comunicó que no iba a cobrar. Que no sabían si cobrarían su quincena anterior cuando nosotros no estábamos porque el patrono les pagaba con mucho retraso”, lamentó. “Recuerdo que, cuando le compartimos esta inquietud a José L. Quirós Jorge (CEO de Grupo Hospitalario), este dijo que pagaría esa quincena, aunque no nos correspondía, y lo hicimos por ellos”, asintió.

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De acuerdo con la directora ejecutiva, “ese tipo de compromiso es el que hace la diferencia en la calidad de los servicios que buscamos ofrecer”.

“No nos limitamos solamente a ese servicio al paciente, sino que vamos más allá y nos aseguramos de que nuestro grupo de trabajo esté satisfecho y tranquilo y que sepa que es importante”, expuso.

Logros que hacen la diferencia

Para Vargas Acevedo, el principal logro en la adquisición del Mayagüez Medical Center San Antonio ha sido la apertura del intensivo pediátrico, ya que era un servicio para el que el hospital contaba con licencia, pero que estuvo mucho tiempo inoperante.

“Ciertamente, eso es un impacto para las familias de Mayagüez y de la región, que, en el pasado, tenían que ir a Ponce o a San Juan para llevar al paciente pediátrico; con las connotaciones de gastos, distancia y las complicaciones que esto implica”, aseveró.

Expresó que el aumento y el crecimiento que ha tenido el hospital en cuanto a pacientes a los que brindan servicio y lograr que facultativos nuevos se integraran a su plantilla han hecho posible que el hospital continuara proveyendo sus servicios de manera ininterrumpida, expresó Vargas Acevedo.

Inversión a largo plazo

Además de la inversión inicial de $10 millones, el Grupo Hospitalario destinó otros $40 millones para fortalecer el equipo médico e integrar “lo mejor de la tecnología. También incluirá la construcción de infraestructura y la construcción de edificios de oficina, entre otras áreas que se van a ver impactadas en los próximos dos años”, recalcó la directora ejecutiva.

“Hemos ido impactando las áreas para lograr que sea la representación de lo que nosotros entendemos que es el servicio que el pueblo de Mayagüez se merece”, concluyó.