Como resultado de la calificación de cinco estrellas obtenida por MCS Classicare para 2024 de parte de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), a partir del 8 de diciembre de 2023, los beneficiarios de Medicare Advantage en Puerto Rico tendrán la oportunidad de cambiar de un contrato con una menor calificación de estrellas a un Plan Medicare Advantage de cinco estrellas.

“El logro de una calificación de cinco estrellas por CMS es un reflejo de nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia en el cuidado de la salud y los servicios de calidad para nuestros afiliados. Este reconocimiento no es solo para MCS, sino para los miles de proveedores y profesionales que integran la industria de la salud de nuestra isla. Esta calificación brinda la oportunidad única a los beneficiarios de Medicare Advantage de tener un mayor acceso a servicios de salud de calidad durante todo el año, asegurando a los puertorriqueños la mejor atención de salud posible”, puntualizó Jim O’Drobinak, principal oficial ejecutivo de MCS.

Agregó que todos los años CMS realiza un proceso riguroso en donde evalúa todos los planes Medicare Advantage a nivel nacional, clasificándolos de acuerdo con su nivel de excelencia utilizando varios renglones. Es la primera vez que un plan de salud en la isla recibe la calificación más alta otorgada por la entidad reguladora.

Esta evaluación considera aspectos como el manejo de enfermedades crónicas, la experiencia y el servicio y satisfacción del cliente, los servicios de prevención y la seguridad y calidad de servicios que se ofrecen.

Junto con MCS, CMS evaluó a otros 545 planes a través de todos Estados Unidos y ahora figura entre un grupo privilegiado de 31 planes a nivel nacional que obtuvieron la clasificación de cinco estrellas.

Además de ser un indicador de excelencia en atención médica y servicio al cliente, la calificación de cinco estrellas otorga a MCS Classicare el privilegio de ofrecer inscripciones durante todo el 2024, a diferencia de otros planes que solo tienen un periodo de inscripción anual limitado hasta el 7 de diciembre.

Esto significa que los beneficiarios de Medicare en Puerto Rico ahora tienen la flexibilidad de cambiarse a un plan de salud de cinco estrellas en cualquier momento, hasta el 30 de noviembre de 2024. Por lo general, este cambio solo puede hacerse una vez al año.

“Estamos orgullosos de ofrecer a nuestros afiliados la tranquilidad de saber que pertenecen a un plan de salud que atiende las necesidades y ofrece servicios de calidad”, agregó Roberto Pando, presidente de MCS Advantage.

La calificación aparecerá ahora junto al número de contrato de MCS Classicare en la herramienta de búsqueda de planes de Medicare. El icono se ha diseñado para que los afiliados sepan qué productos tienen la máxima calificación de calidad posible en Medicare.gov.

MCS Classicare es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MCS Classicare depende de la renovación del contrato. Cada año, Medicare evalúa los planes basados en un sistema de calificación de cinco estrellas.

Para obtener más información sobre MCS Classicare y cómo beneficiarse de su calificación de 5 estrellas, puede llamar al Centro de Servicio al Cliente de MCS Classicare al 1-833-901-4627 o al 1-866-627-8182 (TTY). Los horarios de servicio son: lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., del 1 de octubre al 31 de marzo. Mientras que, entre el 1 de abril al 30 de septiembre, el horario de servicio es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.