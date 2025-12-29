La cooperativa MEGA COOP cerró el año fiscal de manera positiva y distribuyó a sus socios más de $528,000, lo que consolida su liderato dentro del sector cooperativo y comercial de Puerto Rico.

El dinero correspondiente a rebates, reservas, sobrantes acumulados y otros beneficios fue adjudicado según el porcentaje de patrocinio y las acciones acumuladas de cada socio.

“Hoy, más que nunca, hago un llamado directo a los comerciantes de Puerto Rico a que se unan a este modelo cooperativo. Haber podido distribuir $528,526.80 entre nuestros socios demuestra que sí existe una forma justa de hacer negocios”, sostuvo Ángel Atanacio, presidente de MEGA COOP.

El anuncio se dio en su reciente Asamblea de Cierre del Año Fiscal 2024-2025, junto a sus cadenas de supermercados de comunidad, Mega Fresh y Tu Colmado Aquí, donde, además de la solidez del modelo, se destacó el crecimiento sostenido de sus departamentos operacionales y el impacto positivo de las economías generadas por sus comerciantes.

Estos resultados reafirman el compromiso de MEGA COOP con el desarrollo económico local, la transparencia administrativa y la construcción de un ecosistema centrado en el comerciante puertorriqueño, como protagonista y beneficiario.

Durante la convención, los miembros ratificaron la continuidad del liderato institucional al reelegir a la Junta de Directores, encabezada por Ángel Atanacio, junto al resto del equipo: Francisco Muñoz, Juan Torres, Bladimir Liberato, Santiago Molina, Richard Díaz y Edgar Berrios.

Asimismo, reconocieron la labor de Aly Del Valle, Principal Oficial Ejecutiva, por su liderazgo, compromiso y desempeño en la ejecución de los planes operacionales y estratégicos de la cooperativa.

Fundada en 2013 por comerciantes locales, MEGA COOP ha desarrollado una estructura robusta, respaldada por activos ascendentes a $5.3 millones, una propiedad de 56,500 pies cuadrados y una plataforma logística diseñada para fortalecer la competitividad de sus socios.

“En MEGA COOP el comerciante no trabaja para enriquecer a terceros, trabaja para fortalecer su propio negocio, proteger sus economías y construir un futuro sostenible junto a otros comerciantes que enfrentan los mismos retos y riesgos todos los días. Aquí el esfuerzo tiene dueño y el beneficio regresa a quien lo genera”, reiteró el presidente.