Teñirse el cabello en casa puede ocasionarle stress a muchas por miedo que no quede uniforme o a maltratar el cabello. Sin embargo, puede ser más conveniente y económico que ir periódicamente a un salón de belleza. Es cuestión de disciplina, de seguir los pasos correctamente y de no ponerse creativa (para no terminar con la cara, el cuello y las orejas pelirrojas).

Los expertos recomiendan no intentar un cambio drástico con tu primera teñida do it yourself. No quieras ser rubia en un par de horas; la faena podría terminar en desastre. Para estos casos, recurre a manos expertas. Claro, que si se trata de un retoque de color o de cubrir esas canas que tanto dolor de cabeza te provocan, aquí lo que debes hacer.

1. Asegúrate de tener el cabello sucio antes realizar este proceso. Sí, así es la forma correcta.

2. Antes de empezar, ponte una camiseta vieja por si se corre el color cuando lo estés aplicando.

3. Aplica vaselina en los bordes de las orejas, el cuello y la frente. Así podrás quitar el exceso de color en tu piel fácilmente y evitarás irritarla.

4. Divide tu cabello en secciones. Así facilitarás la aplicación del tinte.

5. Lee bien las instrucciones, pues cada producto funciona de modo diferente. Prepara el tinte según sea indicado.

6. Comienza la aplicación del tinte desde la raíz hacia afuera. Debes dar énfasis en las áreas donde tengas canas o crecimiento de cabello para que el color se adhiera bien. Aplica mecha a mecha hasta cubrir todo el cabello.

7. Recoge tu pelo en una “donita” y cúbrelo con un gorro plástico, con esto lograrás que el color penetre.

8. Mientras esperas el tiempo que indican las instrucciones, aprovecha para limpiar esos excesos de tinte que veas en la piel con astringente, aceite de bebé o champú.

9. Finalmente, ve a la ducha y enjuaga con agua hasta que salga limpia. ¡No uses champú! Es importante que no laves tu cabello con champú por 24 horas. Solo utiliza el acondicionador que viene con el tinte.

10. Ya estás lista para tu nuevo look en un dos por tres, sin salir de casa.

Aquí te dejamos el “tutorial” completo para tu próxima teñida.