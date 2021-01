Dicen que “antes muerta que sencilla”. Y con el cabello, no escatimamos esfuerzos. No hablamos necesariamente de ir al salón de belleza sino de aprovechar algunos ingredientes que solemos tener cerca y a los que no les sacamos partido.

¿Conoces los beneficios del aloe vera, el coco y la vitamina E en tu cabello?

El aloe vera

Las propiedades del jugo o el gel de aloe vera lo convierte en una de las mejores alternativas naturales para cabellos secos. Aquí una receta para una buena mascarilla.

1. Para extraer el jugo de la planta, corta una hoja madura con un cuchillo.

2. Elimina los bordes y corta la hoja al medio.

3. Utiliza una esponja para remover el gel o rompe la hoja y exprime en una taza.

4. Si no tienes la planta, puedes comprar el gel en lugares de productos naturales.

5. Prepáralo como si fuera un acondicionador. Mezcla un cuarto taza de gel con el jugo de medio limón y agrega gotas de aceites esenciales para darle una rica fragancia.

6. Aplícalo luego del champú y déjalo de tres a cinco minutos.

7. Si lo quieres para combatir la caspa, aplica el jugo o el gel directamente en tu cuero cabelludo y frota. Déjalo por 20 minutos y enjuaga.

El coco

Los ácidos grasos del aceite de coco tienen propiedades antivirales y antibacteriales, por lo que se recomienda para darle brillo al cabello, ya que es un acondicionador natural. Penetra fácilmente y trabaja muy bien si se quiere tratar un cuero cabelludo seco o con condiciones como la dermatitis seborreica, que causa escamas.

1. Lava tu cabello con champú.

2. Deja que se semi seque naturalmente y cuando esté aún húmedo, frótale una cucharada de aceite de coco.

3. Hazlo de forma uniforme y cubre con un gorro de baño.

4. Deja puesto el aceite por dos horas o toda la noche, si quieres mejores resultados.

5. Lava con una gota de champú para quitar el aceite.

La vitamina E

Los champús a base de vitamina E pueden ayudar a reparar las puntas abiertas y el pelo dañado por el estrés del secado.

1. Para hacer un champú sencillo, mezcla 12 onzas de jabón líquido de castilla sin aroma con una onza de líquido de vitamina E.

2. Añade aceites esenciales para perfumar.

3. Utilízalo como un champú diario, ya que se enjuaga el cabello antes de secarlo y peinarlo.

Así que ya sabes, luego de estos tratamientos en casa, "a dar pelo".