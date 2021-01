Grandes textos literarios y canciones —usualmente cursis, claro— se han ofrecido para manifestar el poder del perdón.

Pero, ¿qué de cuando no hay que hacerlo? ¿Por qué no hay odas al no pedir perdón? Por alguna extraña razón —que podemos adjudicar como ave de paso al machismo y a la falta de equidad entre géneros— las mujeres pedimos perdón constantemente, en ocasiones por cosas estúpidas.

“Perdón que me tardé, estaba maquillándome”, pero claro, si para ahorrar tiempo no te maquillas, también tienes que disculparte, porque nadie merece ver esas insultantes ojeras. Disculparse sin razón, lamentablemente, se ha tornado en un ritual cotidiano de las mujeres.

¿Cuántas veces al día pides perdón? ¿Cuántas veces lo dices con sinceridad? A continuación, repasamos cinco situaciones en las que pedir perdón no debe ser una opción.

1. Cuando quieres ofrecer tu opinión

No hay nada más frustrante que escuchar un argumento idiota y no tener la valentía de refutar. No tengas miedo a ser asertiva, respetando las opiniones de los demás. Quien sabe, a lo mejor te dan un aumento.

2. Cuando quieres llorar (o reír) descontroladamente

“No llores, por favor”.

¿Cuántas veces lo has escuchado? Que exasperante. La manifestación extrema de emociones no es una debilidad, al contrario, llorar y reír son mecanismos que, según expertos, alivian el stress, la ansiedad y la frustración.

3. Cuando quieres comerte una pinta de mantecado

“Perdón, es que he tenido un día difícil, solo quiero comerme este barril de mantecado de chocolate y ver Game of Thrones”.

No entiendo por qué alguien se querría disculpar u oponerse a este plan tan genial.

4. Cuando tu cabello al natural es tu peinado

“¿No te peinaste hoy?” “¿Te puedo tocar el pelo?”

No, no lo puedes tocar y sí, este es mi pelo. Brega con eso. Las chicas con afros, pelos cortos y trenzas entenderán.

5. Cuando quieres tener hijos (o no tenerlos)

“¿Cuándo vienen los nietos?” o “Muchacha, ¡cuántos más piensas tener!”

La maternidad es una decisión personal. No te disculpes por querer ser madre o al contrario, por entender que no es una opción para ti.

Recuerda, a veces, es más gratificante no pedir perdón (ni permiso).

