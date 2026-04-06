Los puertorriqueños que buscan volver a caminar sin dolor y recuperar su independencia cuentan hoy con una institución que cumple con los más altos estándares de servicio a nivel internacional.

Y es que el Hospital Menonita Aibonito se convirtió recientemente en el primer y único Centro de Excelencia de Reemplazo Total Avanzado de Cadera y Rodilla en Puerto Rico acreditado por la Joint Commission.

Esta certificación reafirma una visión institucional que el Sistema de Salud Menonita lleva gestando durante años: ofrecer medicina de calibre mundial al servicio de las comunidades del país.

“Es un gran logro y nos llena de mucho orgullo”, expresó Ricardo Hernández Rivera, principal oficial ejecutivo del Sistema de Salud Menonita. “Queremos demostrar, mediante certificaciones externas, que somos una institución que trabaja seriamente en la calidad al más alto nivel, no solo en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos”.

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Un proceso riguroso

La historia de la ortopedia en Aibonito no comenzó con esta acreditación. Durante décadas, el hospital, que cuenta con varios ortopedas de gran experiencia, complementados por más de 25 ortopedas en todo el Sistema de Salud Menonita, ha atraído a pacientes de todo el archipiélago. Ahora, las personas que allí se atiendan contarán con una garantía concreta.

Para obtener esta certificación voluntaria —destacó el contador público autorizado—, atravesaron con éxito un riguroso proceso de tres años que evaluó el cuidado integral del paciente.

La agencia acreditadora validó la parte administrativa, que incluye el manejo del programa, la coordinación de servicios y la documentación médica, y también aprobó el andamiaje clínico, que abarca desde la consulta ortopédica hasta el procedimiento quirúrgico y el apoyo postoperatorio.

Estos estándares –desarrollados por expertos, proveedores y pacientes– promueven prácticas seguras y resultados favorables constantes al reducir las variaciones en los procesos clínicos y al establecer un enfoque estructurado del cuidado.

“Si tienes un procedimiento, [aspiras a] que sea exitoso, que esté justificado y que, médicamente, sea la mejor alternativa para el paciente”, apuntó el ejecutivo.

La edad ya no es un impedimento

Las afecciones de cadera y rodilla, a menudo asociadas a la artritis o a la osteoporosis, son cada vez más frecuentes en una población envejecida.

“La mujer es más propensa a la osteoporosis en la edad avanzada. La incidencia es casi el doble que en el varón”, especificó el directivo. “Entonces, tienden a ser más propensas a que, si se caen, se lastimen las coyunturas, las rodillas o la cadera”, expresó Hernández Rivera.

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Los estándares de cuidado han evolucionado significativamente, ya que se valora la movilidad en los adultos mayores como un factor importante para la calidad de vida y la longevidad.

Procedimientos que antes requerían hospitalizaciones hoy permiten que muchos pacientes regresen a sus hogares el mismo día, apoyados por planes de seguimiento.

Además, durante años, las personas mayores descartaron estas cirugías por miedo al riesgo que suponen. Sin embargo, actualmente, en muchos casos, la edad dejó de ser un impedimento.

“Lo que se mide es que el nivel de incapacidad sea el mismo o mejor luego de operarse”, explicó, por su parte, la licenciada Maribel Toro Colón, administradora del Hospital Menonita Aibonito.

Pero el componente “más importante” de la acreditación es la rehabilitación. Según la administradora, la certificación exige que el paciente comience a movilizarse y a hacer ciertos ejercicios el mismo día de la cirugía.

Si bien algunos casos de padecimientos crónicos requieren centros de rehabilitación, el objetivo es que la mayoría continúe su proceso de recuperación de forma ambulatoria, integrándose gradualmente en su rutina diaria.

El derecho a una salud de calidad

Esta acreditación se suma a otras obtenidas por el Sistema de Salud Menonita en distintas áreas clínicas, como el Centro Comprensivo Avanzado de Stroke y Neurociencias en el Hospital Menonita Caguas, el Centro Primario de Manejo de Stroke en Ponce y los centros especializados en cirugía bariátrica, en dolor de pecho y en cirugías de la espalda con tecnología robótica en Cayey.

Estas iniciativas otorgan a los pacientes la confianza de que asisten a una institución hospitalaria que cuenta con procesos médicamente probados y avalados. Además, buscan elevar el estándar de la atención especializada en Puerto Rico.

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“En el mercado, tan pronto uno sube la vara, esperamos que todos los demás la suban también porque la gente va a escoger donde más segura se sienta”, enfatizó Hernández Rivera.

Como institución sin fines de lucro, el Sistema de Salud Menonita asume estas acreditaciones como una inversión en la salud de sus comunidades.

Aunque requieren mucho tiempo, recursos y equipos multidisciplinarios, responden claramente a su misión de ofrecer servicios de salud de calibre mundial y accesibles para que los pacientes no tengan que salir de Puerto Rico.

Y, en este caso, para que todos los puertorriqueños puedan volver a caminar con confianza y sin dolor.

“Para nosotros, es bien importante contar con este tipo de servicio porque representa un estándar de cuidado al que todos los pacientes tienen derecho a recibir”, aseguró Toro Colón.