9 Fotos Con la celebración de laprimera edición del Flower Fest, del 3 al 7 de abril, despliega el arte de tres floristerías locales a cargo de crear instalaciones hechas con flores naturales o preservadas

El pasado 19 de marzo ocurrió el equinoccio de primavera en Puerto Rico y, con él, la bienvenida a la estación del florecimiento y el colorido hasta que el verano decida hacer su entrada playera.

Las instalaciones que emplean flores como elemento clave de su arte son populares a nivel global. Con la vibra primaveral, la moda también convierte a los detalles floridos y los tonos brillantes en el centro de atención. Entonces, ¿qué tal crear piezas artísticas inspiradas en el reverdecido binomio moda-primavera?

Así, Flower Fest –que The Mall of San Juan celebra desde el pasado 3 abril y que continuará hasta el domingo, 7 de abril– hace su aparición en la agenda de actividades del centro comercial.

Durante esta primera edición, el evento, –con el auspicio de Volvo y STEM– cuenta con la participación de tres floristerías locales a cargo de instalaciones hechas con flores naturales o que han sido preservadas.

French Tulip, establecida por Jaasiel Pacheco Gautier en 2015, y con localidades en Dorado, San Juan y Caguas, y una tienda en línea, presenta la instalación titulada Blossoming Bonds: A Mother-Daughter Tribute, en que las flores de tonos vibrantes componen los vestidos de los personajes.

Por su parte, Flower’s Culture, floristería inaugurada en 2017 por la diseñadora Maribel Ramírez, formada en FlowerSchool, en Nueva York, hace un homenaje al icono de la moda, empresaria y diseñadora, Iris Apfel, quien falleció recientemente. La instalación More is More, Less is Bore! celebra la extravagancia y la audacia.

En cuanto a Influorescent, estudio floral del diseñador y fotógrafo Marcos Toledo, que ha creado piezas que adornan galerías, restaurantes y hoteles, presenta Jardín de seda. Esta instalación combina las flores con ese tejido tan destacado en la moda.

Quienes visitan The Mall of San Juan pueden participar de la votación para seleccionar su creación favorita, a través de un código QR colocado en cada instalación. La votación del público estará abierta hasta el próximo domingo, 7 de abril, a las 7: 00 p.m. La floristería con la instalación más votada recibirá el People’s Choice Award.

Un segundo premio será decidido por un panel compuesto por la propietaria de la tienda La Dolce Vita, Carla Santos; la bloguera de moda y creadora de The Trend Oven, Karla Mercado; y la dueña de Tamid Bakery, Nicole García Levy. Ellas estarán a cargo de elegir quién recibirá el FLORAL Award, luego de considerar aspectos como el uso del espacio y el diseño, entre otros elementos.

A la par con esta exhibición, The Mall of San Juan ofrecerá, hasta el domingo, visitas guiadas por reservación para acceder al mariposario que, en alianza con el proyecto comunitario Mariposario Arlequín, se ha creado en el espacio del centro comercial.

Igualmente, el sábado, 6 de abril, se llevarán a cabo talleres de arte para la población infantil, ofrecidos por la empresa KOALA La Gran Aventura, y habrá una estación de pintacaritas florales.

“Siempre estamos enfocados en ofrecer experiencias 360 para toda la familia”, comentó la gerente de Mercadeo de The Mall of San Juan, Irene Muñiz, quien aspira a que, en las próximas ediciones, más floristerías participen del Flower Fest.