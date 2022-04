Una partida de $1.2 millones será distribuida entre doce organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios directos, de emergencia o ambulatorios a víctimas y sobrevivientes de violencia de género. Así lo adelantó la procuradora de las mujeres, licenciada Lersy Boria Vizcarrondo, tras asegurar que la subvención proviene de un fondo establecido por virtud de la orden ejecutiva 2021-013 del gobernador Pedro Pierluisi, que declara un estado de emergencia ante el aumento de casos de violencia de género en Puerto Rico, organizado por el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE).

“Hoy hacemos una aportación valiosa e histórica en la lucha contra la violencia de género y los esfuerzos de prevención que hemos encaminado junto al gobernador Pedro Pierluisi y la comunidad. En tiempo récord, el personal especializado que labora en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) logró recibir, procesar, evaluar y seleccionar las propuestas que cumplieron con los requisitos que establece el fondo, así como con la fecha de entrega de las propuestas. Felicitamos a todas las entidades, programas, instituciones y universidades que fueron seleccionadas y agradecemos su compromiso para salvar de las garras de la violencia a la mujer puertorriqueña”, señaló la procuradora.

PUBLICIDAD

Agregó que, entre las organizaciones que resultaron seleccionadas para recibir una subvención del fondo de $1,048,133.78, se encuentran: Casa Protegida Julia de Burgos, Hogar Ruth, Fundación Alas a la Mujer, Hogar Santa María de la Merced, Instituto Especial para el Desarrollo Integral Individuo, Familia y Comunidad; Proyecto Apoyo a Mujeres SIEMPRE VIVAS de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez; Escuela de Medicina San Juan Bautista y La Casa de Todos, entre otras.

Según explicó la funcionaria, el fondo de $1,250,000 fue establecido con el propósito de estabilizar, garantizar y fortalecer las operaciones, así como de apoyar los servicios de las organizaciones no gubernamentales especializadas en proveer ayuda a víctimas sobrevivientes de violencia. Las organizaciones beneficiarias tuvieron que demostrar que cuentan con experiencia, trayectoria reconocida y peritaje en el manejo del problema de la violencia doméstica. La convocatoria para recibir las propuestas de las organizaciones e instituciones educativas se abrió el pasado 17 de febrero de 2022. Las 16 propuestas recibidas fueron evaluadas por un comité especial, resultando seleccionadas doce de estas. Tras ser informadas, las organizaciones comenzarán el proceso de entrega de información y firma de contratos.

“A cada una de estas organizaciones, mi agradecimiento y felicitación por el compromiso genuino y el trabajo que realizan diariamente para ayudar a las mujeres víctimas de violencia doméstica a salir del ciclo y a empoderarse. Desde la Procuraduría, a través del trabajo colaborativo, confío en que lograremos prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones para beneficio de las presentes y futuras generaciones”, expresó Boria Vizcarrondo.

PUBLICIDAD

La asignación de este fondo se suma a otras ayudas distribuidas desde la OPM durante la pandemia. Entre estas se destaca la partida de $863,085.00 mediante la cual once organizaciones sin fines de lucro y entidades educativas en Puerto Rico recibieron fondos provenientes bajo la ley CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act) que crea el programa Assistance to Survivors of Domestic Violence and Abuse Program (Coronavirus Relief Fund, CRF, por sus siglas), que distribuye dichos fondos. Esto, como resultado de los múltiples esfuerzos realizados por la Oficina para frenar la violencia de género y brindar herramientas de apoyo a las víctimas y sobrevivientes del maltrato.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrece servicios las 24 horas del día, los siete días a la semana para ayudar a las mujeres víctimas o sobrevivientes de la violencia de género a salir del ciclo del maltrato y a empoderarse. Para conocer los servicios o solicitarlos, puede llamar a la línea directa confidencial: (787) 722-2977 o acceder a http://www.mujer.pr.gov.