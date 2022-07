Como parte del Plan Integral de Seguridad del Gobierno, que persigue atajar la criminalidad, la Policía de Puerto Rico adoptó dos estrategias que buscan prevenir la actividad delictiva en las comunidades: el modelo S.A.R.A. y el programa ‘Somos Parte de Tu Gente’.

De acuerdo con el teniente coronel Pedro Sánchez, portavoz del comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, el modelo S.A.R.A. es un enfoque estratégico, integrado por cuatro fases, que busca la solución a los problemas de las comunidades y que requiere la colaboración de seis componentes de la sociedad. Estos son el gobierno, las agencias de ley y orden, el sector privado, las entidades de base comunitaria, la academia o universidades y los medios de comunicación. Estos últimos se integran como una herramienta de prevención.

Según explicó Sánchez, lo que persigue la Uniformada con este modelo es identificar y buscar solución a los diferentes problemas recurrentes y atender las necesidades de las comunidades que inciden en la actividad criminal. Agregó que este es un proceso continuo que empodera a la comunidad y coloca a la Policía como un recurso importante que trabaja en colaboración con la comunidad, a la vez que genera una mayor confianza hacia el cuerpo policiaco que es parte integral de la sociedad.

El modelo se compone de cuatro etapas, que conforman su nombre debido a las siglas en inglés, S.A.R.A., que son: identificar (scanning), analizar (analysis), responder (response) y evaluar la respuesta (assessment).

Sánchez añadió que cada comunidad enfrenta problemas diferentes, por lo que no hay una solución única. Por tal razón, expuso que el modelo S.A.R.A. ayuda a identificar esas peculiaridades y encontrarles soluciones. “Como, por ejemplo, mientras una comunidad puede estar sintiendo los efectos de la falta de alumbrado en una zona, otra pudiera enfrentar problemas generados en áreas con estructuras abandonadas. El modelo S.A.R.A. permite identificar y atender estos factores que pudieran incidir o agravar la criminalidad en el entorno. La Policía se integra a la comunidad para buscar soluciones junto a los demás componentes de la sociedad”, dijo Sánchez.

Al momento, el modelo S.A.R.A. se ha implantado en comunidades de los municipios de Caguas, Carolina, San Juan, Vega Alta, Vega Baja y Fajardo, mencionó el portavoz.

La implementación del modelo va de la mano de adiestramientos a los uniformados para transformarlos en policías comunitarios que puedan identificar situaciones en las comunidades en las que realizan patrullaje.

“El comisionado Antonio López Figueroa está enfocado en transformar a los policías hacia un enfoque comunitario. Las áreas policiacas están creando conciencia sobre esta función y de cómo nos ayuda a devolver a las comunidades la confianza en la Policía para que nos vean como un aliado”, abundó el teniente coronel Sánchez.

‘Somos Parte de Tu Gente’, servicio directo a las comunidades

Otra estrategia de impacto comunitario de la Uniformada es el programa ‘Somos Parte de Tu Gente’. Por medio de este proyecto, los oficiales van a una comunidad en conjunto con otras agencias de gobierno, el municipio, el sector privado, entidades sin fines de lucro y de base de fe, entre otros.

“Este programa ha sido particularmente efectivo cuando lo realizamos luego de haber impactado a una comunidad a través de un operativo de seguridad. Es un componente importante del Plan Integral de Seguridad porque la visión del Gobierno y del comisionado es que el rol de la Policía no puede ser solo punitivo. Por ello, después de entrar en un sector con un operativo de ley y orden, regresamos con un operativo comunitario. Queremos que las comunidades comprendan el porqué del nombre del programa: ‘Somos Parte de Tu Gente’, porque eso es lo que somos”, recalcó el teniente coronel Sánchez.

A esta iniciativa se suman actividades de la Liga Atlética Policiaca y orientaciones de la Uniformada sobre temas como, por ejemplo, los peligros del consumo y trasiego de drogas, delitos sexuales, crímenes cibernéticos y modalidades de fraude. Además, ofrecen charlas en comunidades, iglesias, escuelas, centros comerciales y empresas, dijo el portavoz.

“En los residenciales públicos Las Violetas y El Batey, en Vega Alta, juramentamos a 53 jóvenes en el capítulo de la Liga Atlética Policiaca y a 35 concejales de consejos comunitarios que nos van a acercar a la comunidad para ser facilitadores”, mencionó Sánchez.

En torno a cómo estas iniciativas comunitarias ayudan a prevenir la actividad delictiva, el portavoz mencionó la teoría de la ventana rota que, según la revista especializada Psychology Today, establece que los signos visibles de desorden y mal comportamiento en una comunidad fomenta estas conductas inmorales, lo que redunda más tarde en delitos graves.

“Si dejamos que un auto desmantelado permanezca en una comunidad por mucho tiempo sin ser removido, eso es un aviso al delincuente de que esa comunidad está descuidada y allí no se resuelve nada. Si el alumbrado no funciona o si las patrullas nunca pasan y los vecinos no denuncian, un grupo se puede motivar a poner un punto de drogas ahí”, explicó el teniente coronel.

“El Plan Integral de Seguridad del Gobierno tiene dos vertientes: la parte punitiva, con la que hemos logrado más de 3,500 arrestos este año, y la parte comunitaria, que es igualmente importante porque prevenir el delito tiene que comenzar con la juventud, llevando el mensaje de que hay alternativas de ser productivo para la sociedad y de que la actividad criminal te deja preso o muerto”, insistió.

Al momento, el modelo S.A.R.A. y ‘Somos Parte de Tu Gente’ se implementan en comunidades seleccionadas por recomendación de los comandantes de área. Los líderes comunitarios que deseen recibir estas iniciativas en sus comunidades pueden comunicarse con el Negociado de Relaciones con la Comunidad, indicó Sánchez.