Se espera que dentro de un mes comience la demolición del antiguo Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Vieques, trabajos que servirán para dar paso a la construcción del nuevo hospital de la isla municipio.

Así lo indicó José “Junito” Corcino Acevedo, alcalde de Vieques, quien mencionó que la nueva instalación ofrecerá servicios que actualmente no se ofrecen en la Isla Nena, como sala de parto, cámara hiperbárica y sala de infusión de quimioterapia. También contará con laboratorio, centro de imágenes, sala de cirugías menores, sala de emergencias, farmacia, clínica de servicios ambulatorios, atención dental para niños y adultos, centro de diálisis, helipuerto y 12 camas, dos de ellas en aislamiento para atender enfermedades altamente contagiosas.

Se estima que las nuevas instalaciones hospitalarias estarán listas en 2024

“Ahora tendremos cámara hiperbárica, por lo que podremos atender a buzos aquí que estén en peligro, en vez de trasladarlos al Centro Médico de Río Piedras”, resaltó el alcalde. Agregó que la cámara hiperbárica no solo sirve para tratar la enfermedad por descompresión en los buzos, ya que resulta útil para tratar heridas que no cicatrizan por causa de la diabetes. Según datos de la Clínica Mayo, esta cámara se utiliza, además, para el tratamiento de infecciones graves, burbujas en los vasos sanguíneos y heridas causadas por radiación.

Corcino Acevedo informó que la nueva estructura tendrá el doble del espacio funcional de la instalación anterior y, para hacerla más resiliente ante desastres naturales, contará con cisterna para almacenamiento de agua y generador eléctrico con tanques para almacenar combustible suficiente para 15 días. “Tendrá un helipuerto en el techo, no como el de ahora, que está fuera del edificio. Ya no habrá que sacar al paciente del helicóptero y transportarlo por el estacionamiento hasta el CDT”, expresó.

El costo total estimado del proyecto es de $56 millones, de los cuales la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) aportará $46 millones, mientras que “el resto del dinero lo va a poner el gobierno estatal, que hizo el compromiso de buscar los fondos que falten”, dijo el alcalde viequense, quien no precisó si el hospital será administrado por el gobierno o por una alianza público-privada.

Actualmente, la Isla Nena cuenta con una sala de emergencia, laboratorio clínico y centro de imágenes ubicados en el edificio que antes se usaba como refugio durante desastres naturales. En un vagón contiguo se ofrecen diálisis a personas que sufren de fallo renal. El antiguo refugio comenzó a usarse como centro de salud luego de que el CDT quedó destruido tras el paso del huracán María en 2017.

“Seguimos teniendo dificultades para acceder servicios médicos aquí en la Isla Nena”, contó el ejecutivo municipal. “En las instalaciones que tenemos, la mayoría de los pacientes se estabilizan y se transfieren a la isla grande”.

Añadió que los pacientes deben viajar en helicóptero o avión para ser trasladados en casos de extrema urgencia, mientras que se transportan en lancha para acudir a citas con especialistas que no tienen oficinas en la isla municipio, la cual se ubica en la zona este de Puerto Rico.

El servicio de lanchas de Vieques y Culebra ha copado titulares durante décadas por su inestabilidad, con dificultades que incluyen múltiples viajes cancelados debido a averías de las embarcaciones. “Nuestros residentes tienen que perder todo el día yendo a la isla grande a atender sus condiciones de salud porque no pueden hacerlo aquí”, manifestó Corcino Acevedo, quien dijo que en Vieques no hay cardiólogos ni centros de infusión de quimioterapia, a pesar de que la incidencia de cáncer se mantiene alta.

“Hay muchos envejecientes que van a tratarse a la isla grande para no dejar sola a su pareja, a la que cuidan y prefieren no pasar el trago amargo del transporte marítimo para recibir tratamiento”, relató el alcalde. “Cuando abra el nuevo hospital, vamos a tener médicos de distintas especialidades para que nuestros residentes puedan atenderse aquí”.

Aunque el servicio de lanchas no tiene una ruta diaria que conecte a Culebra y Vieques (según el portal de Puerto Rico Ferry, solo se ofrece el último domingo de cada mes), el alcalde indicó que pacientes de Culebra podrían ser transportados a la Isla Nena en casos de emergencia, por lo que el nuevo hospital beneficiará a la población de ambas islas municipio. Según datos del Censo de 2020, en Vieques habitan 8,249 personas y en Culebra residen 1,792.

El hecho de ser una isla municipio, sumado a la inestabilidad del servicio de lanchas, dificulta el reclutamiento de profesionales que residen fuera de Vieques. Con el propósito de facilitar el reclutamiento de médicos y demás personal, Corcino Acevedo reveló que se planifica edificar un lugar donde profesionales que viven fuera de Vieques puedan pernoctar mientras trabajan, “no como ahora, que se quedan dentro del hospital”.

El alcalde indicó que actualmente están en el proceso de buscar un terreno adecuado e identificar los fondos para construir el hospedaje, del que no cuenta con más detalles, salvo que es un “compromiso del gobernador Pedro Pierluisi”. Anticipó que este lugar no solo alojará a médicos y personal de enfermería, sino también a policías y maestros que trabajan en Vieques pero residen en la isla grande.

El alcalde indicó que actualmente están en el proceso de buscar un terreno adecuado e identificar los fondos para construir el hospedaje.

“Es una instalación que hace falta porque la mayoría de los policías que trabajan aquí no son de Vieques, ninguno de los doctores del hospital es de Vieques, muchos maestros tampoco lo son”, explicó el ejecutivo municipal, quien espera que el hospedaje esté listo cuando abra el hospital en 2024. “Muchos no vienen a trabajar aquí porque no tienen dónde quedarse, así que queremos proveerles un lugar donde puedan quedarse con sus familias mientras trabajan”.

En cuanto a la nueva institución hospitalaria, recordó que en marzo pasado se anunció que la subasta de la demolición del antiguo CDT se le adjudicó a la empresa Applied Engineering Group & Company, Corp., del ingeniero de padres viequenses José M. Acosta Ojeda. Esa demolición se supone que comience dentro de un mes y luego tomaría casi dos meses más disponer de los escombros. “En ese transcurso esperamos trabajar la subasta para después comenzar la construcción, que esperamos comience a finales de este año y termine en 2024″, detalló Corcino Acevedo.

Según se anunció en agosto pasado, la primera fase de construcción incluirá el centro de diálisis y las salas de máquinas (generadores, tanques y subestación). La segunda fase, que debe finalizar en 2023, incluirá el edificio principal, el helipuerto, la sala de emergencias, el centro de imágenes, la farmacia y el laboratorio. Se estima que el proyecto se complete en 2024 con la construcción de la clínica ambulatoria, el área de servicios dentales y oficinas de administración, entre otros.

Cuando se inaugure el hospital, el centro de salud que se utiliza actualmente volverá a servir de refugio para emergencias, de acuerdo con el alcalde. En lo que eso sucede, dijo que trabaja junto al Departamento de Salud para establecer servicios de telemedicina en la Isla Nena y mejorar así el acceso de la población a médicos especialistas. “La salud es primordial y estamos carentes de un lugar adecuado para recibir servicios médicos. Nos urge que el proyecto (del hospital) salga lo antes posible”, concluyó.