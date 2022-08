Este contenido fue creado y pagado por el Gobierno de Puerto Rico para distribución en las plataformas de GFR Media BrandStudio. La unidad de Noticias de GFR Media no tuvo ningún rol en la creación de esta publicación.

El director de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carlos Mercado Santiago, auguró cambios significativos en el potencial de crecimiento de la industria de cruceros como resultado de la nueva alianza público privada (APP) entre San Juan Cruise Port y el Gobierno de Puerto Rico.

“Estamos seguros de que esta alianza traerá consigo aumentos en las operaciones de puerto base en la isla, en el tránsito de pasajeros en aeropuertos, en las reservaciones de cuartos noches y en el gasto promedio por pasajeros, además de que mejorará la experiencia del visitante”, adelantó el funcionario, tras asegurar que se mantiene en continua comunicación y colaboración con los socios de las líneas de cruceros, en ánimo de fortalecer las relaciones comerciales y facilitar la expansión de la industria de cruceros en Puerto Rico.

Consciente de que, en la actualidad, los puertos no están en las mejores condiciones de infraestructura y mantenimiento, manifestó que, con la nueva APP, se están planificando en aras de que Puerto Rico no se quede rezagado. “Ahora mismo, estamos registrando cifras récords en ocupación hotelera y en tráfico de pasajeros en los aeropuertos, pero no así en la industria de cruceros”.

Según pronosticó Mercado Santiago, en el próximo año fiscal 2023-2024, Puerto Rico espera recibir un promedio de 1.3 millones de pasajeros y podría estar alcanzando niveles prepandemia, “lo que indica que la industria de cruceros demuestra indicios claros de recuperación y el gran interés en Puerto Rico, por lo que, la nueva alianza será clave en la actividad económica de esta industria”.

Asimismo, apuntó que la entrada de San Juan Cruise Ports va a tener un efecto positivo a partir de uno o dos años, luego del cierre de la transacción, debido a la antelación con que se trabajan los itinerarios de cruceros. “Actualmente, nuestro muelle principal no tiene la capacidad para recibir megaembarcaciones. En términos de cruceros de tránsito, vamos a recibir ocho barcos nuevos que realizarán su primera parada en nuestros puertos el próximo año. A mediano plazo, debemos superar consistentemente las cifras de tráfico de pasajeros en la región. De igual forma, esto nos permitirá mantener nuestro liderato y competitividad en el Caribe”, subrayó Mercado Santiago.